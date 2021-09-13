26.64 / 26.84 31.40 / 31.73
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Племінниця Ротару провалила фотосесію в міні: щось пішло не так

8:01 13 вересня 2021
Соня

Племінниця Софії Ротару співачка Соня Кей (Sonya Kay) після тривалої депресії знову повертається на сцену.

Щоб нагадати про себе, майбутня зірка провела фотосесію з професіоналами, але перша спроба виявилася не дуже успішною.

Красуня стояла у шортах, а в руках тримала ремінь, з яким грала. Але задум явно не вдався, що визнала й сама дівчина.


«Коли хочеш бути спокусливою кішечкою, але щось пішло не так», — написала племінниця Ротару.

Після цього Сонечка зібралася з силами, й присіла так, як вимагав фотограф.

«Ну, а тут вже інша справа», — написала дівчина, отримавши схвалення.


Нагадаємо, раніше Соня була номінантом на «Прорив року» за версією «Золота жар-птиця». Співачка активно веде соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості та радує ефектними образами.

Влітку Sonya Kay відзначила першу річницю весілля. Співачка зворушливо привітала чоловіка й поділилася романтичними фото зі свята.








38

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

Рапан

Не медузи: вчені назвали тварину, що становить реальну загрозу для Азовського моря

Бухгалтер

Зарплати будуть рахувати по-новому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.