Племінниця Ротару провалила фотосесію в міні: щось пішло не так

Племінниця Софії Ротару співачка Соня Кей (Sonya Kay) після тривалої депресії знову повертається на сцену.



Щоб нагадати про себе, майбутня зірка провела фотосесію з професіоналами, але перша спроба виявилася не дуже успішною.



Красуня стояла у шортах, а в руках тримала ремінь, з яким грала. Але задум явно не вдався, що визнала й сама дівчина.



«Коли хочеш бути спокусливою кішечкою, але щось пішло не так», — написала племінниця Ротару.

Після цього Сонечка зібралася з силами, й присіла так, як вимагав фотограф.



«Ну, а тут вже інша справа», — написала дівчина, отримавши схвалення.



Нагадаємо, раніше Соня була номінантом на «Прорив року» за версією «Золота жар-птиця». Співачка активно веде соціальні мережі, де підігріває інтерес до своєї творчості та радує ефектними образами.

Влітку Sonya Kay відзначила першу річницю весілля. Співачка зворушливо привітала чоловіка й поділилася романтичними фото зі свята.



















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