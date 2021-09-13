Лілія Ребрик вийшла на сцену разом з чоловіком-танцюристом

Актриса та ведуча програми «Ранок з Україною» (канал «Україна») Лілія Ребрик зіграла головну роль в новому спектаклі столичного театру «Ін'єкція безсмертя». Її героїня прожила не одне життя, адже вона — безсмертна. Вперше над створенням вистави Лілія працювала разом з чоловіком — танцюристом Андрієм Диким, який відповідав за хореографію.

— Ранкові ефіри, репетиції в театрі, спектаклі та гастролі — здається, я встигаю все, — каже Ліля. — Насправді я багато чого не встигаю. Але в цьому інтерес життя. Цінність моєї професії — бути зайнятою з ранку до ночі та повертатися додому, де на мене чекає моя «дика сімейка».

Тиждень перед прем'єрою виявився для актриси особливо напруженим, адже вранці доводилося вставати на ефіри, а ввечері репетирувати допізна — Лілія зіграла головну роль.

— Моїй героїні Емілії Марті 436 років, — розкрила секрет нової театральної роботи Ребрик. — Це не жарт. Ми спробуємо доторкнутися до теми цінності життя.

Спектакль грунтується на відомій п'єсі Карела Чапека «Засіб Макропулоса». Крім сюжету, що захоплює, постановка вражає спецефектами та хореографією Андрія Дикого. Лілія Ребрик зізнається, що, хоч прем'єрі передувала тривала підготовка, безумовний плюс в тому, що на репетиціях вона була разом з чоловіком.

Раніше Лілія Ребрик поділилася рецептом смачного сніданку для всієї родини. На його приготування піде 15 хвилин.

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