«Жити так неможливо»: стриптизер Тарзан розповів про розставання з дружиною

Відомий стриптизер Тарзан, який відзначив нещодавно порцелянове весілля зі співачкою Наташею Корольовою, до зустрічі з нею був одружений.

Про це він розповів у програмі «Секрет на мільйон».

Тарзан, тоді ще Сергій Глушко, зі своєю першою дружиною Оленою познайомився у місті Мирний Архангельської області.

Олена була першою красунею у місті. На неї задивлялися всі хлопці, але підкорити її вдалося приїжджому Глушку.

Разом подружжя прожило два або три роки. Олена завагітніла, але народити не змогла. У неї трапилася завмерла вагітність.

За словами Глушка, він дружину любив, а вона дозволяла любити. Сергій на той час тільки прийшов з армії, намагався знайти роботу, але у нього не виходило. Олена чекала чоловіка вдома і сподівалася, що йому посміхнеться удача. В результаті побутові негаразди, взаємні докори та невдоволення привели до розлучення.

«Я прийняв рішення, що ми розлучаємося. При тому, що я любив. Тобто для мене це було важче, але я зрозумів, треба рвати, інакше це нікуди не веде … Жити так неможливо», — розповів Глушко.

За його словами, він не знає, як склалася подальша доля Олени. Тарзан дав зрозуміти, що розлучилися вони далеко не друзями.

Нагадаємо, у цьому ж етері Наташа Корольова розповіла, що після народження сина Архипа вони з чоловіком хотіли завести ще дитину, але всі спроби зазнали краху. Після кількох невдалих спроб співачку навіть відвідували думки про суїцид.

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