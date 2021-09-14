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Шоу-бізнес

Блогер Волошин подарував мамі червоний Mercedes: в мережі сміються

11:46 14 вересня 2021
блогер волошин

Відомий в TikTok блогер Олександр Волошин, який недавно потрапив у скандал з подарунками, схоже, зробив правильний висновок з допущених помилок і тепер вручає розкішні презенти не незнайомцям на вулиці, а мамі. Блогер записав, як пообіцяв матері пранк, а потім подарував червоний Mercedes. Відео наводить канал zirkovyi_shlyah .

У мережі були дуже раді за маму блогера, але ще не забули скандал з «відібраним» у дитини iPhone.

Пояснення блогера про те, що випадок з айфоном був постановкою, коментаторів не переконав. Фоловери чекають, що і показове дарування мамі автомобіля теж виявиться фейком.

Нагадаємо, раніше блогер пояснював, що скандал з нібито відібраним у дівчинки IPhone 11, придумав сам заради піару і розкрутки свого каналу. За підрахунками Волошина, він заощадив на рекламі 250 тисяч доларів.

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