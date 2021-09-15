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52-річна Дженніфер Лопес показала себе без макіяжу — відео

8:08 15 вересня 2021
Дженіфер Лопес

52-річна американська співачка та актриса Дженніфер Лопес опублікувала в Instagram відео, в якому вона готувалася до балу Met Gala 2021, що відбувся в Нью-Йорку 13 вересня. «Затишшя перед штормом Met Gala», — назвала ролик Джей Ло.

Дженніфер, яка була на вечірці в ефектному вбранні від Ralph Lauren, показала, як робить маску для обличчя (використовуючи засоби для догляду власного бренду JLoBeauty) і косметичний масаж. При цьому на зірці немає ні грама макіяжу. Шанувальники прийшли у захват від зовнішності Лопес.

«Ти унікальна!», «Королева!», «Гарна в будь-якому вигляді», «Ви завжди надихаєте мене піклуватися про шкіру» — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дженніфер Лопес з'явилася з Беном Аффлеком на червоній килимовій доріжці у сукні з приголомшливим декольте.

фото Instagram

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