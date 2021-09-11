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Шоу-бізнес

Дженніфер Лопес з'явилася з Беном Аффлеком на червоній килимовій доріжці у сукні з приголомшливим декольте

13:18 11 вересня 2021
Дженіфер Лопес

52-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно взяла участь в шоу Dolce & Gabbana у Венеції, відвідала прем'єру фільму «Остання дуель» на Венеціанському кінофестивалі.

Дженніфер з'явилася на червоній килимовій доріжці разом з 49-річним актором Беном Аффлеком. Вперше за багато років вони офіційно вийшли у світ як пара. Лопес і Аффлек зустрічалися з 2002 по 2004 рік і навіть були офіційно заручені, але потім розлучилися. І відновили стосунки лише навесні цього року.

Джей Ло і Бен виглядали ніжно закоханими один в одного.

Для заходу Дженніфер, як повідомляє видання Daily Mail, вибрала білу сукню від Georges Hobeika з розрізом майже до стегна та глибоким вирізом, який оголював значну частину грудей. Виріз був прикрашений ланцюжком, що імітує намисто, з кристалів Swarovski. На Лопес також були діамантові прикраси (браслет, кільце і сережки) від Cariter.

Раніше «ФАКТИ» писали — Мати Дженніфер Лопес знялася в рекламному ролику у «майбутнього зятя» Бена Аффлека.

Фото Instagram / Daily Mail

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