Дженніфер Лопес з'явилася з Беном Аффлеком на червоній килимовій доріжці у сукні з приголомшливим декольте
52-річна американська актриса та співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно взяла участь в шоу Dolce & Gabbana у Венеції, відвідала прем'єру фільму «Остання дуель» на Венеціанському кінофестивалі.
Дженніфер з'явилася на червоній килимовій доріжці разом з 49-річним актором Беном Аффлеком. Вперше за багато років вони офіційно вийшли у світ як пара. Лопес і Аффлек зустрічалися з 2002 по 2004 рік і навіть були офіційно заручені, але потім розлучилися. І відновили стосунки лише навесні цього року.
Джей Ло і Бен виглядали ніжно закоханими один в одного.
Для заходу Дженніфер, як повідомляє видання Daily Mail, вибрала білу сукню від Georges Hobeika з розрізом майже до стегна та глибоким вирізом, який оголював значну частину грудей. Виріз був прикрашений ланцюжком, що імітує намисто, з кристалів Swarovski. На Лопес також були діамантові прикраси (браслет, кільце і сережки) від Cariter.
Ben Affleck and Jennifer Lopez arriving The Last Duel premiere at the Venice Film Festival. pic.twitter.com/AiyJQRicr3- bennifer tea (@jloaffleck) September 10, 2021
Раніше «ФАКТИ» писали — Мати Дженніфер Лопес знялася в рекламному ролику у «майбутнього зятя» Бена Аффлека.
Фото Instagram / Daily Mail175
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