Мати Дженніфер Лопес знялася в рекламному ролику у «майбутнього зятя» Бена Аффлека

На тлі чуток про майбутні заручини з Дженніфер Лопес голлівудський актор Бен Аффлек зняв у своєму рекламному ролику потенційну тещу — Гваделупе Родрігес, яку рідні любовно називають Лупе.

49-річний Аффлек, який захоплюється азартними іграми, виступив як режисер ролика, що рекламує мобільний додаток казино WynnBET. Актор також знявся в ньому особисто.

75-річна мати Дженніфер з'являється в кадрі на кілька секунд. Вона грає на «одноруких бандитів», підбадьорюючи себе вигуком: «Давай, Лупе!».

Родрігес дійсно частенько відвідує різні казино. Так, одного разу вона виграла 2,4 мільйона доларів в одному з закладів Атлантик-Сіті.

Гваделупе обожнює Бена. Вона завжди мріяла, щоб вони з Дженніфер одружилися і щаслива від того, що він повернувся у життя її дочки через 17 років після розірвання їхніх перших заручин.

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