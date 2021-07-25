Дженніфер Лопес в день свого 52-річчя поділилася фото поцілунку з Беном Аффлеком на борту 130-мільйонної яхти

Після того, як в Instagram з'явився перший спільний знімок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека (його опублікувала подруга Джей Ло — Ліа Реміні), актриса та співачка опублікувала романтичний знімок з коханим у своєму власному акаунті.

Дженніфер, яка 24 липня відсвяткувала своє 52-річчя, поділилася серією фотографій та відео, які були зроблені на борту яхти Valerie вартістю 130 мільйонів доларів. Пара орендувала її на півдні Франції, куди вони прилетіли приватним літаком. Дженніфер була в яскравому купальнику-бікіні та прозорій накидці-кафтані.

Інсайдери стверджують, що Бен і Дженніфер незабаром збираються оголосити про заручини.

До речі, тут же по сусідству, на іншій яхті в районі Сен-Тропе, був помічений колишній наречений Дженніфер — Алекс Родрігес, з яким вона розлучилася у квітні цього року. Екс-бейсболіст, якому 27 липня минає 46 років, відпочивав в компанії кількох дівчат.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Обличчя, як у дівчинки»: Дженніфер Лопес у піжамі і без макіяжу показала, як доглядає за шкірою.

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