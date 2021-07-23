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Тепер офіційно: перший спільний знімок Дженніфер Лопес і Бена Аффлека з'явився в Instagram

10:29 23 липня 2021
Дженіфер Лопес

Хоча Дженніфер Лопес і Бена Аффлека, які відновили свій роман 17-річної давності, останнім часом не раз фотографували папараці, пара поки не поспішала публікувати свої спільні знімки в соцмережах. Тепер же, як пише Daily Mail, їхні стосунки можна вважати офіційно підтвердженими. Перший спільний знімок Бена та Дженніфер з'явився в Instagram-акаунті близької подруги Лопес — актриси та письменниці Лії Реміні.

Ліа опублікувала відео, змонтоване з фотографій, зроблених у червні — на святкуванні її 51-річчя. На одному з кадрів, що промайнули, Ліа позує разом з Дженніфер і Беном. Джей Ло ніжно пригорнулася до коханого, який її обіймає.

За словами інсайдера, у 48-річного Бена та Дженніфер, яка 24 липня відзначить 52-річчя, все дуже серйозно. Вони планують знову оголосити про заручини. Вперше актори заручилися у 2002 році, але потім розлучилися, скасувавши весілля, заплановане на 14 вересня 2003 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Обличчя, як у дівчинки»: Дженніфер Лопес у піжамі та без макіяжу показала, як доглядає за шкірою.

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