Ефектна пара: Дженніфер Лопес сфотографувалася з Філіпом Кіркоровим

Італійський дом моди Dolce & Gabbana влаштував шоу в Венеції, яке відвідали безліч знаменитостей — в тому числі супермодель Хайді Клум, актриси Моніка Беллуччі та Хелен Міррен, племінниця принцеси Діани Кітті Спенсер, співачка та актриса Дженніфер Лопес. На заході засвітився також російський співак Філіп Кіркоров. У себе в Instagram він опублікував фото разом з Лопес, яке викликало фурор серед його підписників.

«Пасуєте один одному», «Вона реально так виглядає??? Бомба»,"Які ви обидва шикарні !!! Фото і цибулю", — писали в коментарях.

«Просто Філіп з шанувальницею, нічого незвичайного», «Вона хоч в курсі з ким їй пощастило сфоткати?» — жартували фанати.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кіркоров вирядився у сукню на вечорі Баскова.

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