Королева подіуму: Дженніфер Лопес взяла участь в шоу Dolce & Gabbana в Венеції

Американська актриса nf співачка Дженніфер Лопес, яка нещодавно відсвяткувала своє 52-річчя, взяла участь в шоу Dolce & Gabbana в Венеції. Ряд своїх фото і відео зірка виклала у себе в Instagram та привела у захват своїх шанувальників. «Королева!», «Ви виглядаєте царствено».

Лопес була у вбранні від італійського бренду — топі, штанах і накидці з різноманітними квітковими візерунками. А на голові красувалося щось на зразок корони.

Правда, як зазначило видання Daily Mail, з Дженніфер стався невеликий конфуз. Коли вона сідала у водне таксі, вирушаючи на шоу, помітно було, що вона забула прибрати з підкладки своєї розкішної накидки цінник.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Дженніфер Лопес і Бен Аффлек втекли від її колишнього нареченого.

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