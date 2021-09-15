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Анна Семенович зважилася на інтимну процедуру: відео з лікарні

10:13 15 вересня 2021
Анна Семенович зважилася на інтимну процедуру: відео з лікарні

Екс-солістка групи «Блестящие» 41-річна Анна Семенович, що шокувала рішенням про пластичну операцію по зменшенню грудей, продовжує епатувати фоловерів. Цього разу в мережі вона показала відео з клініки, де у Анни проводили забір яйцеклітини для подальшої заморозки.

«Я зробила це — заморозила яйцеклітини! Дорогі мої дівчатка! Це відео про дуже сокровенне і важливе. Але я вирішила, що повинна з вами їм обов'язково поділитися. Я не так часто відверто розповідаю в публічному просторі про особисте, але сьогодні саме такий випадок. Не буду приховувати, що я, як і деякі з вас, постійно стикаюся з соціальним тиском нашого суспільства, яке часто критично висловлюється щодо жінок, які виходять за рамки вистави «як повинно бути», — прокоментувала кадри знаменитість, на думку якої, у кожної жінки повинен бути «особистий вибір того, коли ставати мамою».

Нагадаємо, в 2013 році з замороженої яйцеклітини Алли Пугачової з'явилися на світ її молодші діти Гаррі і Ліза. За словами Пугачової, свій біоматеріал вона заморозила в 52 роки. Але виносила близнюків сурогатна мати. На момент їх народження Аллі Борисівні виповнилося 64 роки, а Максиму Галкіну — 36.

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