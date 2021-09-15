Померла в реанімації єгипетської лікарні: з'явилися подробиці смерті учасниці «МастерШеф»

Причиною смерті учасниці третього сезону кулінарного шоу МастерШеф. Професіонали Стелли Клименко, яка померла в Єгипті, був не коронавірус. Про це повідомляє НВ.

Дівчина померла через раптову зупинку серця в реанімації єгипетської лікарні. Про це повідомила її подруга та блогер Лера Корф, яка спростувала інформацію про те, що Стелла померла від коронавірусу.

«Це не COVID. У Стелли зупинка серця, в її юному віці. Це те, що вибиває мене з колії. Я не можу уявити собі, як це сталося. Стелла була у відпустці. І померла вона в Єгипті. Вона повинна була повернутися додому, та ось буквально вчора вона мала повернутися», — повідомила Лера Корф в Instagram.

Смерть Клименко від зупинки серця підтвердив також її родич Ярослав Вепрев.

У соцмережах співчуття у зв'язку зі смертю учасниці «МастерШеф» висловили судді шоу.

«Від нас пішла Стелла. Щирі співчуття», — написав Володимир Ярославський.

«Світла пам'ять, Стелла. Душа розривається…» — прокоментувала сумну новину Ольга Мартиновська.

«Зірки йдуть, щоб стати легендами. Ти була однією з найсвітліших і талановитих учасниць „МастерШеф. Професіонали“. Світла пам'ять», — написав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, суддя «МастерШеф» Ольга Мартиновська розповіла «ФАКТАМ», що під час шоу перенесла коронавірусне захворювання.

Фото з Instagram stell_lalala

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