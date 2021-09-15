«Ангел» Victoria's Secret знялася цілком оголеною разом із семимісячною дочкою

Популярна шведська модель Ельза Госк, один з «ангелів» компанії Victoria's Secret, опублікувала у себе в Instagram свої фотографії з семимісячною дочкою. На знімках 32-річна Ельза, за компанію з немовлям, позує повністю голою.

На одному з фото Ельза з дитиною на руках стоїть перед великим вікном, з якого відкривається вид на Нью-Йорк. Заголовок до посту говорить: «Давай я розповім тобі про місто, в якому я закохалася у твого тата».

Багато хто з 6,8 мільйона підписників моделі прийшов у захват від фотографій. Однак були й ті, хто вважав недоречним ділитися фото дитини в голому вигляді — коли навколо «повно педофілів».

Госк, яка співпрацювала з такими брендами, як Dior, Dolce & Gabbana, Ungaro, вважається однією з найсексуальніших моделей світу. У 2018 році їй дісталася честь презентувати фантазійний бюстгальтер Dream Angels на показі мод Victoria's Secret. Бюстгальтер у стилі бралет (м'який, без кісточок) вартістю мільйон доларів був прикрашений 2100 отриманими в лабораторних умовах діамантами від Сваровські. Його також прикрашали вставлені в срібло топази.

З початку 2015 року Госк перебуває у стосунках з британським бізнесменом Томом Дейлі. 11 лютого 2021 вона народила їхнього первістка. І назвала дочку Тууліккі Джоан.

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