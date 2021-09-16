«Красиво старіють»: кінозірки Дрю Беррімор і Камерон Діас показали спільне фото

Голлівудська зірка Дрю Беррімор опублікувала в Instagram фото зі своєю кращою подругою та колегою Камерон Діас. Вони разом знімалися у фільмі 2000-року «Ангели Чарлі», а потім в його продовженні три роки по тому.

Фотопортрет 46-річної Дрю та 49-річної Камерон (яка вперше стала мамою 30 грудня 2019 року), вразив шанувальників тим, як «красиво старіють» актриси. Не соромлячись зморшок, вони обійшлися без редагування знімків, без фільтрів, а також без філерів і пластичних операцій.

«Природна краса», «Краса без підсилювачів — то, чого потрібно більше у соцмережах», «Мені подобається, як витончено ви приймаєте свій вік», «Дякую за те, що не застосовували фотошоп», «Не приховують свої вік і обидві — абсолютні красуні», — писали в коментарях.

Діас раніше визнавала, що спробувала колоти собі ботокс, але їй це не сподобалося, оскільки її обличчя «дивно змінилося». «Я краще буду бачити, як моє обличчя старіє, ніж обличчя, яке мені взагалі не належить», — заявила актриса.

Кадр з "Ангелів Чарлі"

Раніше «ФАКТИ» писали, що Дрю Беррімор фліртувала з Леонардо Ді Капріо.

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