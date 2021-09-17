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«Любимо один одного, поважаємо, але …»: DZIDZIO вперше прокомментровал чутки про возз'єднання зі SLAVIA

20:56 17 вересня 2021
«Любимо один одного, поважаємо, але &#133;»: DZIDZIO вперше прокомментровал чутки про возз&#39;єднання зі SLAVIA

Популярний український співак DZIDZIO, що показав нову розкішну квартиру в передмісті столиці, зізнався, що квартиру в Києві залишив колишній дружині SLAVIA. Заява прозвучала в програмі «Зірковий шлях».

При цьому виконавець зазначив, що ні про яке возз'єднання сім'ї не йдеться.

«Зараз сам. Насправді ми любимо один одного, поважаємо, це найголовніше, але …», — сказав співак.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Фактам» Ярослава Притула (справжнє ім'я SLAVIA) зізналася, що була з Михайлом разом протягом 20 років, з них 7 років — в якості його дружини. При цьому весь час жінка залишалася в тіні яскравого артиста, що дуже її засмучувало.

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