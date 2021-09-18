Поліція і сльози Огневич: всі подробиці Першої вечірки «Холостячки»
Героїнею другого сезону реаліті «Холостячка» (СТБ) стала популярна співачка Злата Огневич. 35-річна артистка щиро вірить, що на проекті зустріне свою любов.
— Спів — моє покликання, — говорить Злата. — У період моєї активної артистичної діяльності у мене не було часу на особисте життя. Я не була готова до серйозних стосунків. У мене була головною кар'єра. Потім я закохалася по-справжньому — чоловік моєї мрії. Я розчинялася в ньому, намагалася догодити у всьому. Дуже хотіла вийти заміж і народити дитину. Але в середині відносин зрозуміла, що під нього треба підлаштовуватися. Потім він просто пропав на місяць і пояснив, що лише хотів дізнатися ближче популярну співачку. Я себе відчувала після цього повною нікчемою.
Більше року у Злати не було відносин, і вона зрозуміла, що хоче тепер дотримуватися балансу між відносинами і реалізацією.
Злата зустрічала претендентів на участь у проекті в короткій сукні, стоячи в арці з квітів. Традиційно зустріч Холостячки з претендентами на її серце відбулася у форматі вечірки, де чоловіки спробували завоювати першу симпатію Злати.
Холостячка познайомилася з 25 учасниками, після чого зробила перший вибір серцем.
Перший чоловік прилетів до Златі на вертольоті. Ним виявився власник IT-компанії Богдан Коломейко.
— Я дуже хочу побудувати відносини зі Златою, — сказав Богдан. — Дуже сильно нервую.
Виявилося, що Злата завжди мріяла, щоб до неї чоловік прилетів на вертольоті. Богдан запросив Злату політати разом, і вона із захопленням це зробила.
— Мене надихає небо, — зізналася Злата. — Це просто феєрично!
Богдан першим розташувався на кріслі у залі, куди потрапляли всі учасники.
Андрію Задворному 32 роки, він займається виробництвом іграшок і щасливий від того, що робить. Хлопець любить подорожі і хоче, щоб його емоції розділила кохана людина.
— Дізнавшись, що Злата буде Холостячкою, ні хвилини не роздумував, вирішивши взяти участь у проекті, — сказав Андрій.
Хлопець вручив Златі букет і подарунок. Правда, відкрити його погодився, лише якщо їх стосунки продовжаться.
Владу Ясько 25 років. Він першим в Україні створив агентство Інстаграмм-маркетингу.
— Мені подобаються виключно дівчата старше, — зізнався Влад.
Хлопець приніс Златі кошик орхідей і портрет її улюбленого актора Бредлі Купера у повний зріст.
Джею Алекберову 32 роки. Він власник бренду чоловічих костюмів. Хлопець переїхав в Україну з Азербайджану.
Злата назвала його ідеальним. Правда, Джею не вдалося з першого разу відкрити пляшку шампанського. Занадто сильним було хвилювання.
- Зустріч вийшла зім'ятою, — вирішила Злата.
Вразити холостячку вирішив Роман Васильєв, з'явившись перед нею на білому коні! Роману 33 роки, він родом з Миколаєва. Кілька років тому переїхав до столиці, щоб продовжувати тут будувати своє життя і домагатися кар'єрних успіхів. Чоловік займається хірургічною стоматологією і обожнює свою професію, адже допомагає людям зберігати здоров'я.
Приклад ідеальних стосунків для Роми — його батьки, які живуть у шлюбі більше 30 років. Чоловік мріє про таку саму щасливу родину і гармонійні відносини.
— Я повністю готовий до того, щоб побудувати міцну сім'ю, — запевняє учасник.
Сергію Тарасову 35 років. Хлопець — засновник українського бренду електроніки. Сергій розповів про своє нещасливе кохання.
— Я готовий до створення сім'ї, — зізнався Сергій і запросив Злату на чаювання.
Сергію Асафатову 35 років. Хлопець — мультиінструменталіст і відомий глядачам по участі в проекті «Голос країни».
— Я втомився вже бути самотнім, — сказав Сергій.
Хлопець подарував Златі пісню, і вона була в захваті.
Ще двоє учасників приїхали на мотоциклах.
Вадим подарував Златі великий «діамант» зі скла.
— Чомусь я його злякалася, — сказала Злата.
Приїхав на мотоциклі і кінопродюсер, 43-річний Юрій Рудой.
Максиму Тарабатову 32 роки і кілька років він прожив в Шанхаї, де у нього є бізнес.
— Хочу по-справжньому закохатися, — сказав Максим.
Хлопець подарував Златі кошик квітів і шовкову китайську хустку.
— Мені подобаються вже кілька хлопців! — розгубилася Злата.
Васко Младенов — професійний болгарський тенісист. Васко 32 роки, і практично все своє свідоме життя він присвятив спорту. З 16 років виступає на вищому професійному рівні. Чоловік — член національної збірної, постійний учасник світових турнірів, триразовий чемпіон Болгарії з тенісу.
— Теніс дав мені все в цьому житті, але багато і забрав, — поділився Васко.
У зв'язку зі спортивною кар'єрою і постійними матчами чоловік багато часу проводить у подорожах. У стосунках для нього важливо, щоб у обраниці були власні цілі і схожі з ним погляди на життя.
— Мій стиль життя набагато легше прийняти людині, яка сама його сповідує, — розмірковував учасник. — Наскільки я знаю, Злата багато подорожує і гастролює. Вона робить те, що їй подобається.
Васко подарував Златі тенісну ракетку і живі квіти.
Претендентом на серце Злати Огневич став бізнесмен, чемпіон Америки і України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич. Андрію 37 років. Він — бізнесмен, власник IT-компанії. Три роки тому чоловік захопився фрідайвінгом і за такий короткий проміжок часу став чемпіоном України і США. Рекорд Андрія — занурення з затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.
— Одного разу в Таїланді я спробував фрідайвінг і буквально за місяць навчання вже міг пірнати на глибину до 30 метрів. Коли почав вивчати рекорди в цьому виді спорту, зрозумів, що можу їх побити. І я це успішно зробив — на моєму рахунку 7 рекордів. Я став чемпіоном України і США, — розповів учасник.
Кілька років тому Андрій вирішив зимувати у теплих країнах. І більше не зміг сидіти довго на одному місці. Він жив у Лос-Анджелесі, Таїланді, Майамі, на Гаваях. Останнє місце проживання — Мексика.
Заради знайомства з Холостячкою Андрій відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року, і прилетів з Мексики до України.
— Я готовий боротися за Злату Огневич усіма силами, — сміливо заявив чоловік, подарувавши співачці мушлю і сережки з перлами.
Підкорити Холостячку спробує ресторатор з Лондона — Вінченцо Дулепа.
Вінченцо 31 рік. Він простий хлопець з Чернівців, який у рідному місті працював офіціантом. Чотири роки тому чоловік вирішив докорінно змінити своє життя і переїхав з України до Великобританії.
У Лондоні він брався за будь-яку роботу — працював на будівництві, був бариста і офіціантом. Поки не вирішили з колегою відкрити ресторан української кухні! Зараз у Вінченцо з партнером по бізнесу вже два заклади з національною їжею в Лондоні.
У чоловіка є успішний бізнес, кар'єра, амбіції, але немає не менш важливої складової щасливого життя — кохання.
— Я хочу свою сім'ю і буду робити для неї все. У мене хороше передчуття. А раптом Злата — моя доля, моя людина, з якою я проживу все життя? — ділився учасник.
Поспілкувавшись з хлопцями, Злата вперше прийшла на вечірку. Несподівано в залі її почав кружляти чоловік в масці. Ніхто не розумів, що відбувається. Ним виявився Максим Єжов — відомий танцюрист з Харкова.
— Я прийшов на проект, щоб побудувати відносини і бути щасливим, — сказав Максим.
— Я не очікувала побачити Макса, — зізналася Злата. — Я йому не довіряю.
Розмова з Максимом, який так і не зміг розповісти про свої плани, засмутив Злату.
Побудувати стосунки з Холостячкою вирішив психолог і блогер Роман Свечкоренко. Роману 31 рік. Близько чотирьох років він займається психологією і вважає себе фахівцем в області жіночого щастя. Чоловік їздить у тури містами, збирає повні зали, розробляє онлайн-курси і авторські майстер-класи.
Найважливіше у житті чоловіка — його дочка Мія, з якої він проводить практично весь вільний час.
— Бути хорошим батьком — це проявляти свою любов до дитини через увагу. Заради дочки я перенесу або відміню будь-яку зустріч. Свою дитину я завжди ставлю у пріоритет, — ділився Роман.
Чоловік вірить у любов і в те, що проект «Холостячка» стане для нього доленосним.
— Для мене сім'я — це дуже важливо. І у мене взагалі немає сумнівів, що зі Златою можна побудувати міцні відносини. Упевнений, у нас це вийде, — сміливо заявив учасник.
Побудувати стосунки з Холостячкою спробує і каскадер Павло Богда. Павлу 30 років, родом з міста Дніпро. Він — один з небагатьох професійних каскадерів-універсалів в Україні. На його рахунку відомі кінокартини, в яких він дублював героїв: «Кріпосна», «Безславні кріпаки», «Червоний». Уже двічі Павло знімався в Боллівуді.
— Я горю, вмираю, в мене стріляють… Професія каскадера дуже рідкісна і дійсно небезпечна, — ділиться учасник.
В Україні, за словами Павла, близько 100 досвідчених каскадерів, і він — один з них. Чоловік спеціалізується на кінно-трюкової роботі, взаємодії з піротехнікою, стрільбою, вогнем, практикує єдиноборства.
Павло запевняє, що готовий до серйозних стосунків і прийшов на проект, щоб завоювати серце Холостячки.
— Я прийшов на проект заради Злати. Вона дуже приваблива жінка. Любить екстрим, непосидюча. Мені це подобається, бо я і сам такий, — сказав учасник.
Іллі 34 роки, у нього з компаньйоном виробництво шкіряних виробів. Ілля був одружений, у нього є дочка. Хлопець подарував Златі картину, виконану зі шкіри.
— Чоловіків було багато і кожен хотів здивувати мене своїм подарунком, — говорила Злата.
Холостячці дарували вишиванку, капелюх, пластинки і прикраси.
Дмитру Шевченко 37 років. Він займається дизайном і живе у Львові.
— Я хочу будувати зі Златою сім'ю, — сказав Дмитро, впевнений у своїй привабливості.
Останній учасник приїхав до холостячки на поліцейській машині. Олександр Борзенко — начальник патрульної поліції в Кременчуці.
— Я по натурі дуже романтичний, — зізнався Олександр. — Я — плюшевий «Термінатор», який їй потрібен.
Олександр подарував Златі торт у вигляді нотного стану.
Після зустрічі всіх учасників Злата вийшла в зал, де зібралися хлопці.
— Я знаю, чого я хочу, — сказала їм Злата. — Хочу на цьому проекті зустріти чоловіка своєї мрії. Дуже хочу закохатися.
— Кожен чоловік намагався мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві, — визнала Холостячка. — Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня і побувати на концерті.
Троянду першого враження Злата віддала Роману, який прискакав до Холостячки на коні.
Відразу два хлопця запросили Злату на чайну церемонію — Сергій і Максим. Правда, поспілкуватися наодинці з Холостячкою нікому так і не вдалося. Сергій подарував дівчині підвіску на ногу ручної роботи.
— Я про таку мріяла, — зізналася Злата.
У цей час ведучий шоу Григорій Решетник запропонував хлопцям вирішити, хто з них найсильніший, і в зал винесли силомір. Переміг Дмитро.
Андрій Задворний запросив Злату на спілкування. Ще під час знайомства він пообіцяв, що разом вони подивляться подарунок. Сюрпризом виявився іграшковий дерев'яний будинок.
— Це моя мрія, — була в захваті Злата.
Андрій розповів Златі, що у нього є шестирічна дочка. Але Холостячці не сподобалося, що довірливої розмови у них так і не вийшло.
Холостячка зізналася, що одного разу в стосунках хлопець вдарив її по обличчю.
— Я не хочу більше ніколи подібного переживати, — сказала Злата.
Поговорив зі Златою і Олександр Борзенко.
— Я побачив тебе, і у мене був просто вибух емоцій, — зізнався він Златі. — Я йшов на проект виключно до тебе.
Злата розповіла, що вона з родини військового і її виховували суворо.
— Я з дитинства була самостійною дитиною, — розповіла Злата і розплакалася, згадуючи, що через війну її сім'ї довелося покинути рідний Крим.
Злата залишилася незадоволена спілкуванням з Юрою. Він так і не поставив їй жодного запитання.
— Я зроблю це, коли захочу, — різко відповів хлопець.
Ще одну троянду Злата дала Олександру Борзенко.
— Я під великим враженням, — зізналася Злата в розмові з Грицем. — Не думала, що вже зараз виникне хімія.
Першу церемонію троянд мали покинути десять чоловік. Першим троянду отримав Роман Свічкоренко. Потім Васко, Андрій, Олег, Ігор, Павло, Ілля, Максим, Влад, Винченсо, Євген, Андрій Задворний і Богдан. Злата дала шанс і Дмитру, якому вона пообіцяла перше побачення.
Фото СТБ496
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