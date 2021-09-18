Поліція і сльози Огневич: всі подробиці Першої вечірки «Холостячки»

Героїнею другого сезону реаліті «Холостячка» (СТБ) стала популярна співачка Злата Огневич. 35-річна артистка щиро вірить, що на проекті зустріне свою любов.

— Спів — моє покликання, — говорить Злата. — У період моєї активної артистичної діяльності у мене не було часу на особисте життя. Я не була готова до серйозних стосунків. У мене була головною кар'єра. Потім я закохалася по-справжньому — чоловік моєї мрії. Я розчинялася в ньому, намагалася догодити у всьому. Дуже хотіла вийти заміж і народити дитину. Але в середині відносин зрозуміла, що під нього треба підлаштовуватися. Потім він просто пропав на місяць і пояснив, що лише хотів дізнатися ближче популярну співачку. Я себе відчувала після цього повною нікчемою.

Більше року у Злати не було відносин, і вона зрозуміла, що хоче тепер дотримуватися балансу між відносинами і реалізацією.

Злата зустрічала претендентів на участь у проекті в короткій сукні, стоячи в арці з квітів. Традиційно зустріч Холостячки з претендентами на її серце відбулася у форматі вечірки, де чоловіки спробували завоювати першу симпатію Злати.

Холостячка познайомилася з 25 учасниками, після чого зробила перший вибір серцем.

Перший чоловік прилетів до Златі на вертольоті. Ним виявився власник IT-компанії Богдан Коломейко.

— Я дуже хочу побудувати відносини зі Златою, — сказав Богдан. — Дуже сильно нервую.

Виявилося, що Злата завжди мріяла, щоб до неї чоловік прилетів на вертольоті. Богдан запросив Злату політати разом, і вона із захопленням це зробила.

— Мене надихає небо, — зізналася Злата. — Це просто феєрично!

Богдан першим розташувався на кріслі у залі, куди потрапляли всі учасники.

Андрію Задворному 32 роки, він займається виробництвом іграшок і щасливий від того, що робить. Хлопець любить подорожі і хоче, щоб його емоції розділила кохана людина.

— Дізнавшись, що Злата буде Холостячкою, ні хвилини не роздумував, вирішивши взяти участь у проекті, — сказав Андрій.

Хлопець вручив Златі букет і подарунок. Правда, відкрити його погодився, лише якщо їх стосунки продовжаться.

Владу Ясько 25 років. Він першим в Україні створив агентство Інстаграмм-маркетингу.

— Мені подобаються виключно дівчата старше, — зізнався Влад.

Хлопець приніс Златі кошик орхідей і портрет її улюбленого актора Бредлі Купера у повний зріст.

Джею Алекберову 32 роки. Він власник бренду чоловічих костюмів. Хлопець переїхав в Україну з Азербайджану.

Злата назвала його ідеальним. Правда, Джею не вдалося з першого разу відкрити пляшку шампанського. Занадто сильним було хвилювання.

- Зустріч вийшла зім'ятою, — вирішила Злата.

Вразити холостячку вирішив Роман Васильєв, з'явившись перед нею на білому коні! Роману 33 роки, він родом з Миколаєва. Кілька років тому переїхав до столиці, щоб продовжувати тут будувати своє життя і домагатися кар'єрних успіхів. Чоловік займається хірургічною стоматологією і обожнює свою професію, адже допомагає людям зберігати здоров'я.

Приклад ідеальних стосунків для Роми — його батьки, які живуть у шлюбі більше 30 років. Чоловік мріє про таку саму щасливу родину і гармонійні відносини.

— Я повністю готовий до того, щоб побудувати міцну сім'ю, — запевняє учасник.

Сергію Тарасову 35 років. Хлопець — засновник українського бренду електроніки. Сергій розповів про своє нещасливе кохання.

— Я готовий до створення сім'ї, — зізнався Сергій і запросив Злату на чаювання.

Сергію Асафатову 35 років. Хлопець — мультиінструменталіст і відомий глядачам по участі в проекті «Голос країни».

— Я втомився вже бути самотнім, — сказав Сергій.

Хлопець подарував Златі пісню, і вона була в захваті.

Ще двоє учасників приїхали на мотоциклах.

Вадим подарував Златі великий «діамант» зі скла.

— Чомусь я його злякалася, — сказала Злата.

Приїхав на мотоциклі і кінопродюсер, 43-річний Юрій Рудой.

Максиму Тарабатову 32 роки і кілька років він прожив в Шанхаї, де у нього є бізнес.

— Хочу по-справжньому закохатися, — сказав Максим.

Хлопець подарував Златі кошик квітів і шовкову китайську хустку.

— Мені подобаються вже кілька хлопців! — розгубилася Злата.

Васко Младенов — професійний болгарський тенісист. Васко 32 роки, і практично все своє свідоме життя він присвятив спорту. З 16 років виступає на вищому професійному рівні. Чоловік — член національної збірної, постійний учасник світових турнірів, триразовий чемпіон Болгарії з тенісу.

— Теніс дав мені все в цьому житті, але багато і забрав, — поділився Васко.

У зв'язку зі спортивною кар'єрою і постійними матчами чоловік багато часу проводить у подорожах. У стосунках для нього важливо, щоб у обраниці були власні цілі і схожі з ним погляди на життя.

— Мій стиль життя набагато легше прийняти людині, яка сама його сповідує, — розмірковував учасник. — Наскільки я знаю, Злата багато подорожує і гастролює. Вона робить те, що їй подобається.

Васко подарував Златі тенісну ракетку і живі квіти.

Претендентом на серце Злати Огневич став бізнесмен, чемпіон Америки і України з фрідайвінгу, підводний фотограф Андрій Хветкевич. Андрію 37 років. Він — бізнесмен, власник IT-компанії. Три роки тому чоловік захопився фрідайвінгом і за такий короткий проміжок часу став чемпіоном України і США. Рекорд Андрія — занурення з затримкою дихання на 4 хвилини і занурення на 97 метрів.

— Одного разу в Таїланді я спробував фрідайвінг і буквально за місяць навчання вже міг пірнати на глибину до 30 метрів. Коли почав вивчати рекорди в цьому виді спорту, зрозумів, що можу їх побити. І я це успішно зробив — на моєму рахунку 7 рекордів. Я став чемпіоном України і США, — розповів учасник.

Кілька років тому Андрій вирішив зимувати у теплих країнах. І більше не зміг сидіти довго на одному місці. Він жив у Лос-Анджелесі, Таїланді, Майамі, на Гаваях. Останнє місце проживання — Мексика.

Заради знайомства з Холостячкою Андрій відмовився від міжнародних змагань, до яких готувався більше року, і прилетів з Мексики до України.

— Я готовий боротися за Злату Огневич усіма силами, — сміливо заявив чоловік, подарувавши співачці мушлю і сережки з перлами.

Підкорити Холостячку спробує ресторатор з Лондона — Вінченцо Дулепа.

Вінченцо 31 рік. Він простий хлопець з Чернівців, який у рідному місті працював офіціантом. Чотири роки тому чоловік вирішив докорінно змінити своє життя і переїхав з України до Великобританії.

У Лондоні він брався за будь-яку роботу — працював на будівництві, був бариста і офіціантом. Поки не вирішили з колегою відкрити ресторан української кухні! Зараз у Вінченцо з партнером по бізнесу вже два заклади з національною їжею в Лондоні.

У чоловіка є успішний бізнес, кар'єра, амбіції, але немає не менш важливої складової щасливого життя — кохання.

— Я хочу свою сім'ю і буду робити для неї все. У мене хороше передчуття. А раптом Злата — моя доля, моя людина, з якою я проживу все життя? — ділився учасник.

Поспілкувавшись з хлопцями, Злата вперше прийшла на вечірку. Несподівано в залі її почав кружляти чоловік в масці. Ніхто не розумів, що відбувається. Ним виявився Максим Єжов — відомий танцюрист з Харкова.

— Я прийшов на проект, щоб побудувати відносини і бути щасливим, — сказав Максим.

— Я не очікувала побачити Макса, — зізналася Злата. — Я йому не довіряю.

Розмова з Максимом, який так і не зміг розповісти про свої плани, засмутив Злату.

Побудувати стосунки з Холостячкою вирішив психолог і блогер Роман Свечкоренко. Роману 31 рік. Близько чотирьох років він займається психологією і вважає себе фахівцем в області жіночого щастя. Чоловік їздить у тури містами, збирає повні зали, розробляє онлайн-курси і авторські майстер-класи.

Найважливіше у житті чоловіка — його дочка Мія, з якої він проводить практично весь вільний час.

— Бути хорошим батьком — це проявляти свою любов до дитини через увагу. Заради дочки я перенесу або відміню будь-яку зустріч. Свою дитину я завжди ставлю у пріоритет, — ділився Роман.

Чоловік вірить у любов і в те, що проект «Холостячка» стане для нього доленосним.

— Для мене сім'я — це дуже важливо. І у мене взагалі немає сумнівів, що зі Златою можна побудувати міцні відносини. Упевнений, у нас це вийде, — сміливо заявив учасник.

Побудувати стосунки з Холостячкою спробує і каскадер Павло Богда. Павлу 30 років, родом з міста Дніпро. Він — один з небагатьох професійних каскадерів-універсалів в Україні. На його рахунку відомі кінокартини, в яких він дублював героїв: «Кріпосна», «Безславні кріпаки», «Червоний». Уже двічі Павло знімався в Боллівуді.

— Я горю, вмираю, в мене стріляють… Професія каскадера дуже рідкісна і дійсно небезпечна, — ділиться учасник.

В Україні, за словами Павла, близько 100 досвідчених каскадерів, і він — один з них. Чоловік спеціалізується на кінно-трюкової роботі, взаємодії з піротехнікою, стрільбою, вогнем, практикує єдиноборства.

Павло запевняє, що готовий до серйозних стосунків і прийшов на проект, щоб завоювати серце Холостячки.

— Я прийшов на проект заради Злати. Вона дуже приваблива жінка. Любить екстрим, непосидюча. Мені це подобається, бо я і сам такий, — сказав учасник.

Іллі 34 роки, у нього з компаньйоном виробництво шкіряних виробів. Ілля був одружений, у нього є дочка. Хлопець подарував Златі картину, виконану зі шкіри.

— Чоловіків було багато і кожен хотів здивувати мене своїм подарунком, — говорила Злата.

Холостячці дарували вишиванку, капелюх, пластинки і прикраси.

Дмитру Шевченко 37 років. Він займається дизайном і живе у Львові.

— Я хочу будувати зі Златою сім'ю, — сказав Дмитро, впевнений у своїй привабливості.

Останній учасник приїхав до холостячки на поліцейській машині. Олександр Борзенко — начальник патрульної поліції в Кременчуці.

— Я по натурі дуже романтичний, — зізнався Олександр. — Я — плюшевий «Термінатор», який їй потрібен.

Олександр подарував Златі торт у вигляді нотного стану.

Після зустрічі всіх учасників Злата вийшла в зал, де зібралися хлопці.

— Я знаю, чого я хочу, — сказала їм Злата. — Хочу на цьому проекті зустріти чоловіка своєї мрії. Дуже хочу закохатися.

— Кожен чоловік намагався мене здивувати. Всі учасники харизматичні, цікаві, — визнала Холостячка. — Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня і побувати на концерті.

Троянду першого враження Злата віддала Роману, який прискакав до Холостячки на коні.

Відразу два хлопця запросили Злату на чайну церемонію — Сергій і Максим. Правда, поспілкуватися наодинці з Холостячкою нікому так і не вдалося. Сергій подарував дівчині підвіску на ногу ручної роботи.

— Я про таку мріяла, — зізналася Злата.

У цей час ведучий шоу Григорій Решетник запропонував хлопцям вирішити, хто з них найсильніший, і в зал винесли силомір. Переміг Дмитро.

Андрій Задворний запросив Злату на спілкування. Ще під час знайомства він пообіцяв, що разом вони подивляться подарунок. Сюрпризом виявився іграшковий дерев'яний будинок.

— Це моя мрія, — була в захваті Злата.

Андрій розповів Златі, що у нього є шестирічна дочка. Але Холостячці не сподобалося, що довірливої розмови у них так і не вийшло.

Холостячка зізналася, що одного разу в стосунках хлопець вдарив її по обличчю.

— Я не хочу більше ніколи подібного переживати, — сказала Злата.

Поговорив зі Златою і Олександр Борзенко.

— Я побачив тебе, і у мене був просто вибух емоцій, — зізнався він Златі. — Я йшов на проект виключно до тебе.

Злата розповіла, що вона з родини військового і її виховували суворо.

— Я з дитинства була самостійною дитиною, — розповіла Злата і розплакалася, згадуючи, що через війну її сім'ї довелося покинути рідний Крим.

Злата залишилася незадоволена спілкуванням з Юрою. Він так і не поставив їй жодного запитання.

— Я зроблю це, коли захочу, — різко відповів хлопець.

Ще одну троянду Злата дала Олександру Борзенко.

— Я під великим враженням, — зізналася Злата в розмові з Грицем. — Не думала, що вже зараз виникне хімія.

Перед церемонією троянд

Першу церемонію троянд мали покинути десять чоловік. Першим троянду отримав Роман Свічкоренко. Потім Васко, Андрій, Олег, Ігор, Павло, Ілля, Максим, Влад, Винченсо, Євген, Андрій Задворний і Богдан. Злата дала шанс і Дмитру, якому вона пообіцяла перше побачення.

Фото СТБ

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