А що, як доля дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою? — Злата Огнєвіч
Зйомки тривали всі літні місяці. На відміну від минулого сезону, команда проєкту не була вже пов'язана карантинними умовами. Тому в нинішньому сезоні учасники шоу будуть багато подорожувати не тільки по Україні, але і далеко за її межами. Фінал проєкту теж знімався за кордоном. Традиційно ведучим і першим радником головної героїні став Григорій Решетнік. Над проєктом працювала команда, яка була задіяна в «Холостяку».
На першій вечірці боротися за увагу Злати будуть 25 учасників, з-поміж яких холостячці доведеться обрати того єдиного. До показу заплановано 12 випусків. Кожен буде завершуватися постшоу «Як вийти заміж?». В середині грудня відбудеться фінальний епізод і стане зрозуміло, чи разом пара, створена на проєкті.
За умовами шоу, ніхто знімальної групи не має права розголошувати деталі. Зрозуміло, не говорить про них і сама Злата. Хоча з того, як виблискують її очі, можна припустити, що вона все-таки зустріла свою любов.
«Сумнівалася, чи зможу забути, що навколо камери, і повністю віддатися своїм почуттям»
— Злата, що виявилося для вас найскладнішим за час проєкту?
— Найскладніше — це графік. Наприклад, перша вечірка тривала довше тридцяти годин! Але, зізнаюся, жертвування сном і звичним ритмом життя коштували того, що я прийшла на «Холостячку».
— Довго роздумували, приймаючи рішення шукати кохання на реаліті?
— Коли мені надійшла пропозиція від СТБ стати головною героїнею «Холостячки», я попросила дати час, щоб все обдумати. Чесно кажучи, сумніви були. Адже, присвятивши три місяці тільки проєкту, я змушена була на якийсь період залишити повноцінну концертну і творчу діяльність. До того ж моя відсутність вплинула б і на команду, постійну зайнятість моїх колег. Але вони мене підтримали, за що я їм дуже вдячна.
— І все ж, хто найбільше вплинув на ваше рішення?
— Це було тільки моє рішення. Підтримка команди лише підкріпила впевненість у тому, що все роблю правильно. Просто я задумалася над тим, що вже понад рік одна, часу на знайомства і побачення практично немає. А що, як доля зараз дає мені шанс зустріти любов і стати по-справжньому щасливою? І я вирішила довіритися долі і знакам, які подавав Всесвіт. Дійсно повірила, що на проєкті зможу зустріти свою людину і полюбити (посміхається).
— Чи дивилися попередній сезон «Холостячки» з Ксенією Мішиною?
— Мені він дуже сподобався! Вважаю цю дівчину неймовірно красивою і талановитою. Мені як жінці було цікаво спостерігати за тим, як інша жінка вибирає собі чоловіка і будує з ним стосунки.
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— Що найбільше вас турбувало, коли погодилися брати участь в реаліті?
- Єдиний момент, який мене турбував перед стартом проєкту, — чи зможу при спілкуванні з учасниками забути, що навколо камери, і повністю віддатися своїм почуттям. Але зараз вже можу з упевненістю сказати, що у мене це вийшло. В середині зйомок я якось зловила себе на думці: навіть не помічаю, що крім мене і чоловіка на побаченні присутня знімальна група. Це дивовижний досвід.
Звичайно, дуже турбувало, що на якийсь час доведеться відкласти концерти, зйомки, творчі питання і роботу в студії. Але навіть під час участі в «Холостячці» мені вдалося записати саундтрек до фільму «Пульс» і нового костюмованого серіалу «Кава з кардамоном». Не зупинялася й активна робота над моїм новим синглом. Результат можна буде оцінити вже цієї осені. Просто те, що я роблю, мене шалено надихає. І, повірте, це того варте! Зараз я наповнена й усвідомлено підходжу до життя як жінка.
«Моя давня мрія здійснилася на першому ж побаченні»
— Значить, не було моменту, коли ви пошкодували про те, що прийшли на проєкт?
— Жодного разу не розкаялася в своєму рішенні. проєкт подарував мені неоціненний досвід.
— Пам'ятайте найперший день на проєкті?
— Звісно. Перші яскраві враження я випробувала на вечірці-знайомстві з чоловіками. В мені вирували емоції, які важко передати словами. Уже тоді переконалася, що на проєкті «Холостячка» можливо все. Раніше в моєму житті не траплялося нічого подібного. Кожне знайомство було особливим і неповторним. Всі чоловіки постаралися мене вразити — турботою, подарунками, ефектною появою. Вони прочитали мої інтерв'ю і біографію, дізналися, чим живу, що люблю. Дуже добре відчувала, як чоловіки хвилюються, бачила, як тремтять у них руки. Їх переживання доводили, що для них, як і для мене, все відбувається по-справжньому. І мені хотілося підтримати кожного з них, щоб нам всім було легше це прожити.
— Що на проєкті запам'яталося найбільше?
— Не хочу розкривати всіх карт, але поділюся потаємним: тут здійснилася моя давня мрія. Причому сталося це на першому ж побаченні. Я давно жила з думкою зробити це, але не було можливості реалізувати своє бажання. І нарешті все сталося!
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— Кажуть, найскладніший етап в подібних реаліті — розставання з учасниками.
— Це правда. Неймовірно складно було прощатися, підбирати правильні слова, щоб не ранити людину, якій я в той момент говорила «ні». Попри те що кожен етап проєкту був наповнений нашими емоціями, під час церемонії троянд я прислухалася тільки до свого внутрішнього голосу та робила вибір, керуючись виключно серцем.
«Неприємні ситуації траплялися, не приховую»
— Довелося міняти свою манеру поведінки?
— Згадуючи досвід попередніх стосунків, можу сказати, що раніше я не давала можливості чоловікові проявити себе. Була досить-таки категоричною в судженнях і вчинках. Тепер розумію свої помилки. Можу сказати, що абсолютно не властива мені лінія поведінки полягала в м'якості, терпінні, бажанні відкрити чоловіка і взнати його. Я дивувалася, що раніше не помічала за собою подібного. Завдяки проєкту «Холостячка» відкрила в собі абсолютно нові сторони жіночності, навчилася повністю підкорятися покликам серця, забуваючи про умовності. Вони не мають ніякого значення. Дуже важливо слухати тільки себе.
— Можете назвати побачення, яке вас вразило?
— Кожне побачення особливе. Я не переставала захоплюватися і дивуватися кожен день. Виділити якесь одне просто неможливо.
— Були чоловіки, які відверто вас дратували?
— Щоб хтось прямо дратував — такого не було. Але неприємні ситуації траплялися, не приховую…
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— Який чоловік може підкорити ваше серце?
— Найголовніше для мене — щирість. Хочу, щоб чоловік поруч зі мною завжди залишався собою. У партнері ціную інтелект і почуття гумору. Звичайно, так приємно відчувати турботу, увагу, підтримку, я скучила за романтичними вчинками. Важливо, щоб нам було про що поговорити і помовчати. Знаєте, душевна близькість має величезне значення.
— Чи вдалося це комусь з учасників?
— Чоловіки надихали і підкорювали мене неодноразово (посміхається). А ось чи трапилася любов, дізнаєтеся зовсім скоро.
Злата також зізналася, що реаліті допомогло їй розібратися в тому, чому раніше у неї не складалися стосунки з чоловіками.
Фото каналу СТБ
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