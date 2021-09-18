26.61 / 26.80 31.21 / 31.53
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

11:25 18 вересня 2021
Андрій Данилко

Відомий український шоумен Андрій Данилко, який нещодавно все ж став членом журі другого сезону шоу «Маски», втратив матір. Артист вирішив не афішувати траур, повідомляється в програмі «Викриття.Післямова».

За словами сусідів Світлани Іванівни Волкової, так звуть маму Андрія Данилка, вона пішла з життя на вісімдесят третьому році. Це сталося рік тому.

«Я знала про це. Мені Андрій написав: „Померла мама“», — поділилася бек-вокалістка Андрія Данилка Олена Романовська.

Друг Данилко — співак EL. Кравчук — також розповів, що Андрій був на похоронах матері в її рідному селі, де вона жила.

«Андрій був на похоронах. Була служба в церкві, він все зробив, як люблячий син. Вони з мамою були друзями», — сказав EL.Кравчук.

Відомо, що мама Данилка була двічі в шлюбі. Андрій — її третя дитина. Жінка все життя прожила в селі під Полтавою.

Як писали «ФАКТИ», раніше Андрій Данилко, автор образу народної провідниці Вєрки Сердючки, спростував, що їздив з концертами в Росію. У Сочі нещодавно дійсно виступала артистка, схожа на Вєрку, але це створений в Росії клон Сердючки.

Фото з Вікіпедії

813

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Анастасія Приходько

«Принцеси не пукають трояндами»: Настю Приходько розлютили одкровення Саші Пустовіт

субсидія

Субсидії по-новому: повторна заява та хто не пройде жорсткий відбір

Поліція і сльози Огневич: всі подробиці Першої вечірки «Холостячки»

Поліція і сльози Огневич: всі подробиці Першої вечірки «Холостячки»

Торт «Зебра»

Торт «Зебра» на кефірі в духовці: простий рецепт ефектних ласощів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.