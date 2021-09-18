Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Відомий український шоумен Андрій Данилко, який нещодавно все ж став членом журі другого сезону шоу «Маски», втратив матір. Артист вирішив не афішувати траур, повідомляється в програмі «Викриття.Післямова».

За словами сусідів Світлани Іванівни Волкової, так звуть маму Андрія Данилка, вона пішла з життя на вісімдесят третьому році. Це сталося рік тому.

«Я знала про це. Мені Андрій написав: „Померла мама“», — поділилася бек-вокалістка Андрія Данилка Олена Романовська.

Друг Данилко — співак EL. Кравчук — також розповів, що Андрій був на похоронах матері в її рідному селі, де вона жила.

«Андрій був на похоронах. Була служба в церкві, він все зробив, як люблячий син. Вони з мамою були друзями», — сказав EL.Кравчук.

Відомо, що мама Данилка була двічі в шлюбі. Андрій — її третя дитина. Жінка все життя прожила в селі під Полтавою.

Як писали «ФАКТИ», раніше Андрій Данилко, автор образу народної провідниці Вєрки Сердючки, спростував, що їздив з концертами в Росію. У Сочі нещодавно дійсно виступала артистка, схожа на Вєрку, але це створений в Росії клон Сердючки.

Фото з Вікіпедії

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