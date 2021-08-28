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Шоу-бізнес

Переконали діти: Данилко все-таки став членом журі другого сезону «Маски»

14:11 28 серпня 2021
Переконали діти: Данилко все-таки став членом журі другого сезону «Маски»

Шоумен Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, змінив своє попереднє рішення і знову стане зоряним детективом в новому сезоні популярного шоу «Маска» на ТРК «Україна». Раніше стало відомо, що зоряними детективами проекту також стали Настя Каменських, Олег Винник, Оля Полякова та DZIDZIO.

Данилко відверто зізнається — він до останнього моменту був не впевнений, що знову стане детективом. На рішення вплинули малюнки дітей, які по-справжньому полюбили цей проект, повідомили в Instagram телепроекту.

«Я був вражений, побачивши ці ескізи. Розумієте, зараз на телебаченні взагалі немає цікавого дитячого контенту. А наше шоу прийшлося дітворі до душі, їм так сподобалося розглядати і вгадувати ці веселі маски. Діти з таким трепетом малювали ці ескізи, що я вирішив — сідай, Андрюша, в „Маска“ і відгадуй», — поділився артист.

Які ще нові проекти готують популярні ТВ-канали на осінь, читайте в статті «ФАКТІВ».

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