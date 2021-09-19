Хореограф і тренер шоу «Танці з зірками» Ілона Гвоздьова була шокована, коли зіткнулася з системою невідкладної допомоги дітям. У Гвоздьової двоє малюків — донька Валерія і син Домінік. Хореограф зізналася в Instagram, що, потрапивши в лікарню з дитиною, вперше в житті відчула себе безпорадною.

«Є гроші — живи. Немає грошей — помри, — так Гвоздьова сформулювала принцип роботи дитячої медицини. — На тебе наплювати всім, крім тебе самої, здоров'я твоїх дітей тільки в твоїх руках і у волі Божій, рівень медичної освіти низький… Страшно бачити медсестер, які не вміють ставити катетери… Страшно, що якщо у тебе немає грошей, зв'язків і статусу — ти практично не людина».

Гвоздьова просить президента Володимира Зеленського та його дружину Олену Зеленську звернути увагу на дитячі лікарні, щоб проблема якось зрушилася з мертвої точки. А підписники Ілони нагадують, що вона ще не в найгіршому становищі, оскільки персона досить відома.

Нагадаємо, дочка Гвоздьової Валерія в нинішньому році пішла в 1-й клас, а синові Домініку 11 жовтня виповниться рік.

Фото ilonagvozdeva / Instagram

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