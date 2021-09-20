Анна Курнікова та Енріке Іглесіас показали трьох своїх дітей на відео

Колишня російська тенісистка Анна Курнікова та іспанський співак Енріке Іглесіас показали в Instagram відео зі своїми дітьми, які помітно підросли. 40-річна Анна поділилася роликом, в якому півторарічна Мері (Маша) та трирічні двійнята Ніколас і Люсі все разом їдуть на іграшковому автомобілі.

А 46-річний тато опублікував відео, в якому їхня молодша дочка «танцює» під його пісню.

Користувачі мережі прийшли у захват. «Такі сонечка», «Чудові дітки», «Гарні», «Красиві, як і їхні батьки» — писали в коментарях.

Курнікова та Іглесіас, які проживають у США, разом уже 20 років. Пара досі так і не зізналася, чи одружилися вони офіційно. Однак Анна з недавніх пір почала називати себе подвійним прізвищем — Курникова-Іглесіас.

Як писали «ФАКТИ», фото своїх старших дітей Енріке та Анна показували у липні цього року.

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