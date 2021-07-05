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Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали старших дітей

11:38 5 липня 2021
Анна Курнікова і Енріке Іглесіас

Іспанський співак Енріке Іглесіас, який нещодавно показав їх з Анною Курніковою однорічну дочку Машу, на цей раз поділився в Instagram свіжим фото з двома старшими дітьми — трирічними двійнятами Ніколасом і Люсі. Сімейне фото 46-річний Енріке опублікував на честь Дня незалежності США, де він і колишня російська тенісистка Курнікова постійно проживають вже багато років. На знімку Іглесіас разом з сином і донькою позують в басейні на яхті. Люсі посміхається, а ось її брат, як відзначили фанати, виглядає чимось незадоволеним.

Іглесіас і Курнікова разом з кінця 2001 року. Вони познайомилися під час знімання його кліпу на пісню «Escape». Пара не дуже афішує своє особисте життя. Вірогідно невідомо навіть, чи уклали вони офіційний шлюб.

Раніше «ФАКТИ» писали — Очі — просто космос: Оля Полякова показала молодшу дочку — «схожа на тата».

фото Instagram

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