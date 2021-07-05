Енріке Іглесіас та Анна Курнікова показали старших дітей

Іспанський співак Енріке Іглесіас, який нещодавно показав їх з Анною Курніковою однорічну дочку Машу, на цей раз поділився в Instagram свіжим фото з двома старшими дітьми — трирічними двійнятами Ніколасом і Люсі. Сімейне фото 46-річний Енріке опублікував на честь Дня незалежності США, де він і колишня російська тенісистка Курнікова постійно проживають вже багато років. На знімку Іглесіас разом з сином і донькою позують в басейні на яхті. Люсі посміхається, а ось її брат, як відзначили фанати, виглядає чимось незадоволеним.

Іглесіас і Курнікова разом з кінця 2001 року. Вони познайомилися під час знімання його кліпу на пісню «Escape». Пара не дуже афішує своє особисте життя. Вірогідно невідомо навіть, чи уклали вони офіційний шлюб.

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фото Instagram

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