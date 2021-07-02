Очі — просто космос: Оля Полякова показала молодшу доньку — «схожа на тата»

Українська співачка Оля Полякова, яку нещодавно розкритикували за світлини старшої доньки Маші з автоматом, вирішила «реабілітуватися» в очах шанувальників й розмістила в Instagram фото свого «молодшенької» — дев'ятирічної Аліси.

На знімках дівчинка позує дивлячись у камеру, а також відвівши погляд. У неї розкішне солом'яні волосся й великі сірі очі.

«Моя», — підписала Оля фото, супроводивши його смайликом у вигляді сердечка.

Шанувальники співачки прийшли у захват від знімка, зазначивши, що Аліса зростає справжньою красунею, що її любить камера, і що вона, на відміну від Маші, дуже схожа на тата.

Тепер, схоже, Оля Полякова буде активно просувати у мережі обох своїх доньок.

Нагадаємо, днями Полякова показала свої «гарячі» фото, що викликало неоднозначну реакцію шанувальників.

Фото Instagram / polyakovamusic

270

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter