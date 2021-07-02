27.20 / 27.42 32.16 / 32.54
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Очі — просто космос: Оля Полякова показала молодшу доньку — «схожа на тата»

12:16 2 липня 2021
молодша дочка Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова, яку нещодавно розкритикували за світлини старшої доньки Маші з автоматом, вирішила «реабілітуватися» в очах шанувальників й розмістила в Instagram фото свого «молодшенької» — дев'ятирічної Аліси.

На знімках дівчинка позує дивлячись у камеру, а також відвівши погляд. У неї розкішне солом'яні волосся й великі сірі очі.

«Моя», — підписала Оля фото, супроводивши його смайликом у вигляді сердечка.

Шанувальники співачки прийшли у захват від знімка, зазначивши, що Аліса зростає справжньою красунею, що її любить камера, і що вона, на відміну від Маші, дуже схожа на тата.

Тепер, схоже, Оля Полякова буде активно просувати у мережі обох своїх доньок.

Нагадаємо, днями Полякова показала свої «гарячі» фото, що викликало неоднозначну реакцію шанувальників.

Фото Instagram / polyakovamusic

270

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Каменських

«Красуні-милашки»: Настя Каменських у бікіні з подружкою-білявкою зачарувала шанувальників

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пугачова

Порвала рот та око: хатня працівниця Пугачової розповіла про її бійку з цілителькою Джуною

діти

Жорстоке вбивство дитини під Дніпром: Ібрагім виявився не єдиною жертвою у місті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.