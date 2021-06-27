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«Мужики оцінять, жінки обматюкають»: занадто гаряча фотосесія Полякової викликала обурення у фоловерів

22:28 27 червня 2021
Оля Полякова

Українська співачка Оля Полякова, яка недавно показала, як танцює перед дзеркалом, рухаючи стегнами та роблячи інші спокусливі рухи, опублікувала в своєму Instagram фото, котрі викликали неоднозначні відгуки.

Деякі фоловери зі схваленням поставилися до фотосесії: «Мені подобається!», «Неймовірно красива жінка».

Але чимало й тих, хто вважає, знімки непристойними: «Всі фото просто жах!», «Красива, талановита, одне питання: навіщо такі фото», «Мужики оцінять, жінки обматюкають», «Цим вже не здивувати, а можна тільки відштовхнути, коли цього багато»; «Дай молоді гідний приклад».

Раніше повідомлялося, що в заміському будинку у Олі Полякової гостював Олег Винник — вони влаштували вечірку на терасі з видом на Дніпро.

Фото: Instagram polyakovamusic

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