26.60 / 26.80 31.13 / 31.47
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Адель вперше поділилася в Instagram знімком зі своїм новим бойфрендом

9:53 20 вересня 2021
Адель і Річ

Британська співачка Адель вперше поділилася в Instagram фото, на якому вона зображена разом зі своїм новим бойфрендом — 39-річним темношкірим спортивним агентом Річем Полом. Вони удвох відвідали весілля одного з друзів Пола — американського баскетболіста Ентоні Девіса.

На весілля 33-річна Адель наділа ефектну чорну сукню з пишними білими рукавами від Schiaparelli. А також сережки у вигляді золотих зубів з перлами.

Адель і Річ вперше з'явилися на публіці разом у липні. Як стверджував інсайдер, на той момент їхні стосунки не були особливо серйозними. Вони просто добре проводили час удвох. Однак, судячи з усього, ситуація змінилася.

Найбільш високооплачувана співачка Британії у 2019 році розлучилася зі своїм чоловіком — бізнесменом Саймоном Конекі, від якого у неї є син Анджело. У жовтні хлопчикові виповниться дев'ять років. У березні цього року зірка остаточно оформила своє розлучення.

У Пола, який у 2020 році увійшов до десятки найвпливовіших спортивних агентів світу за версією Forbes, є троє дітей від попередніх стосунків. Офіційно він жодного разу не був одружений.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ворогували і помиритися не встигли: у 57 років помер батько співачки Адель.

148

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Тарзан

Тарзан закотив істерику через позашлюбну дочку Наташі Корольової, а її мамі стало зле, — ЗМІ

гроші

Індексація пенсій: кого стосується і як розрахувати суму підвищення

Полякова

Не могла стримати крик від болю: з Олею Поляковою сталася біда на концерті

Андрій Данилко

Андрій Данилко пережив трагедію, яку приховував

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.