«Мамина копія»: Лілія Ребрик похвалилася танцювальними успіхами доньки

Відома акторка і телеведуча Лілія Ребрик, яка розчулила романтичним фото з чоловіком, похвалилася танцювальними успіхами старшої дочки Діани і показала відео, на якому дівчинка робить перші кроки на паркеті разом з татом, хореографом Андрієм Диким, а потім демонструє танцювальні па вже разом з партнером.

«Як час летить … Наче вчора Діана робила перші танцювальні кроки, а вже сьогодні ця Леді впевнено тримається на паркеті в різних стилях танцю, робить певні успіхи і вражає своєю породою», — написала ведуча програми «Ранок з Україною» Лілія Ребрик на своїй сторінці в соцмережі.

У коментарях підписники Лілії залишили сотні коментарів до неймовірно милого відео: «Гордість для батьків», «Мамина копія», «Розумниця», «Танці у неї в крові». Сподобався новий пост ведучої каналу «Україна» і її зірковим колегам Наталці Денисенко, Олі Цибульській, Вікторії Булітко й іншим артистам.

Як відомо, Діана Дика професійно займається танцями і займає призові місяця на різних конкурсах і турнірах. Крім того, старша дочка Лілії знімається в кіно і отримує гонорари.

В інтерв'ю «ФАКТАМ» Лілія Ребрик розповіла про здатність спати по п'ять хвилин, повазі до ліні і першому в житті лікарняному.

фото Instagram.com/liliia.rebrik

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