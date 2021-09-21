«В одну руку — від грипу, в іншу — від коронавірусу»: 88-річна кінозірка Джоан Коллінз зробила третє щеплення від ковіда

88-річна британська актриса Джоан Коллінз, зірка культового американського телесеріалу «Династія», стала однією з перших в Британії, хто отримав третю дозу вакцини від коронавірусу — так звану «бустерну», щоб посилити захисний ефект. Причому одночасно актриса зробила ще й щеплення від грипу.

Фото з медичного центру Джоан опублікувала у себе в Instagram. «Отримала щеплення від грипу в одну руку і бустерне від ковіда — в іншу, з нульовими побічними ефектами!», — написала Коллінз.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ніжки як у статуетки: Джоан Коллінз вразила фанатів своїми фото на відпочинку.

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