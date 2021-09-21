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«Таюне мені не чужа»: Олег Винник прокоментував початок сольної кар'єри своєї «таємної дружини»

10:14 21 вересня 2021
винник і таюне

Співак Олег Винник не ревнує до успіху своєї бек-вокалістки Таюне (Таїсії Сватко), яка почала активно працювати над власною сольною кар'єрою. Більш того, Винник готовий і надалі писати пісні для Таїсії, адже та йому не чужа. Це співак підтвердив в інтерв'ю програмі «Ранок з Інтером».

Таюне часто називають «таємною дружиною» Винника. Співак своє особисте життя ніколи не коментує, але відверто визнав, що з Таюне багато пережив разом.

«Таюне мені не чужа: це людина, яка зі мною постійно на сцені, ми тисячі концертів проїхали, стільки всього пережили разом», — підтвердив Винник.

Співак готовий допомогти, щоб у Таюне з'явилися сольні альбоми. «Буду робити все, щоб у неї був свій репертуар, альбом, щоб вона могла заробляти на цьому терені собі на хліб», — заявив артист.

Нагадаємо, раніше Таюне розповідала, що про сольну кар'єру навіть не думала, поки Винник не записав пісні спеціально для неї.

Фото taunetaisia/Instagram

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