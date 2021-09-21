Софію Ротару довелося «напоїти»: як при запису «Гірської лаванди» вдалося домогтися появи в очах артистки «романтичного блиску»

Пісня Софії Ротару «Гірська лаванда», яку під час святкового концерту з нагоди Дня Незалежності України виконала Ірина Білик, має непросту історію, передають «Одкровення зірок».

Відомо, що Ротару та Яак Йоала вперше заспівали «Гірську лаванду» 35 років тому у 1986 році. Пісня викликала фурор.

Композиція стала візитною карткою Софії Ротару на багато років.

Правда, спочатку автори пісні Володимир Матецький та Михайло Шабров вважали, що виконавцем повинен бути хтось інший.

Рішення прийняла редакторка ЦТ Алла Дмитрієва. Вона вирішила, що цю пісню повинні неодмінно виконати Ротару та Йоала.

Але щоб Ротару особливо проникливо заспівала, їй довелося випити коньяк.

На думку Шаброва, завдяки спиртному, співачці вдалося подолати скутість. На відеозаписі вона вийшла з романтичним блиском в очах та закоханим м'яким поглядом.

Як виявилося, а Яак Йоала не любив цю пісню.

Нагадаємо, народна артистка України Софія Ротару недавно отримала звання «Національна легенда».

На концерті у День Незалежності співачка виконала два своїх хіти — «Червона рута» та «Одна калина».

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