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Шоу-бізнес

«Я згодна»: Нікітюк нарешті знайшла гідного кандидата

10:39 26 вересня 2021
Леся Нікітюк

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк натякнула, що не проти стати дружиною мільярдера Ілона Маска, який нещодавно розлучився. Про це вона написала в Instagram.

«Ілон Маск розвівся… -Якшо шо я согласна», — написала вона.

Шанувальники телеведучої активно коментують цей пост. Більшість позитивно оцінили її бажання.

«Леся, це і є капітан дальнього плавання. А ще — міліонер! Берем!» — написала одна з шанувальниць.

«Космічна пара», — додала інша.

Проте, знайшлись і ті, хто не дуже схвально поставився до намірів Нікітюк.

«Не для нього Україна ростила цю квіточку!» — написала одна з шанувальниць.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно голу Нікітюк у ковдрі порівняли з Кемерон Діаз в молодості. В опублікованому дописі Леся розмістила своє фото з Одеси, де вона вискочила на балкон повністю оголеною, загорнувшись у ковдру.

Фото: Instagram/lesia_nikituk

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