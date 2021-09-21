Голу Нікітюк у ковдрі порівняли з Кемерон Діаз в молодості: «Красуня!»

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, якій нещодавно довелося отбиватися від п'яної фанатки, крім зйомок у програмах бере активну участь у записі рекламних роликів, поповнюючи таким чином свій бюджет.

При цьому красуня просуває рекламу і в Instagram, але як показав її недавній пост, це, можливо, не завжди виправдано.

Так, в опублікованому пару годин тому дописі Леся розмістила своє фото з Одеси, де вона вискочила на балкон повністю оголеною, загорнувшись у ковдру.

При цьому дівчина спробувала виправдати своє вбрання розмовою про щастя.

«Для мене щастя в моменті — це коли скасовується ранкова зйомка і ти можеш спокійно полежати і подивитися улюблений серіал зі смакотою та улюбленим апельсиновим соком …», — написала вона.

Шанувальники прийшли у захват від побаченого й написали, яка Леся Іванівна красива, як вони її люблять і навіть порівнювали Кемерон Діаз в молодості.

Але при цьому багато хто чесно зізнався, що через зовнішність дівчини вони не звернули уваги на коробку з соком, яку Нікітюк рекламувала. Тому рекламодавцям наступного разу доведеться гарненько подумати, чи звертатися до красунь з пропозицією просувати їхню продукцію.

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк похвалилася, що її у соцмережі відзначила «сама Кім Кардашьян».

фото instagram.com/lesia_nikituk/

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