Кім Кардашьян написала Лесі Нікітюк: подіяв крем?

Американка Кім Кардашьян — один з улюблених персонажів українських зірок. Про неї та її дупу складають пісні, розповідають історії, а також обговорюють перипетії розлучення з Каньє Вестом. Не залишилася осторонь від «кимо-манії» і телеведуча Леся Нікітюк.



Раніше вона вже публікувала фотографії, на яких випинала п'яту точку, показуючи свої розкішні форми.



Тепер же справа, прийняло куди більш серйозний оборот: після того, як Леся намазалася на ніч кремом від Кім, та написала їй особисто в директ.



«Good morning мої пташки. На ніч намазався кремом від Кім Кардашьян і подивіться … !!! У вас було таке?» , — написала Леся в сторіс.



Крім того, вона опублікувала скриншот свого директив в Instаgram. У ньому на самому верху було повідомлення від Кім Кардашьян. Американська світська левиця нібито написала українській телеведучій «Amazing» («дивовижна»). Очевидно, так голлівудська теледіва відмітила якусь історію Лесі.

«Це мені Кім написала ???» — радісно-здивовано повідомила Нікітюк.

«Люди, мені написала сама Кім. Значить я реально Емейзінг», — додала Леся.



При цьому Нікітюк, на відміну від багатьох дівчат, не зупинилася на досягнутому і вирішила «замахнутися» й на красеня Джареда Лето.



«Джаред? А ти мені щось будеш писати?» — зазначила вона в завершальній сторіс.



Ще не відомо, чи отримала вона звісточку від улюбленого актора й співака, але при напорі Лесі цього цілком можна чекати.



Нагадаємо, Нікітюк неодноразово згадувала американську теледіву Кім Кардашьян й заявляла, що гідна бути в її тусовці.

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