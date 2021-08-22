«Приваблива морячка»: Нікітюк в облягаючий майці покрасувалася на борту яхти у променях заходу

Популярна й амбітна українська телеведуча Леся Нікітюк любить радувати шанувальників в Instagram романтичними фото зі своїх подорожей та бізнес-поїздок.

Кілька годин тому вона виклала світлини, зроблені, очевидно, під час відпустки, про що свідчить підпис до посту.

«В даний момент, захід сонця зустрічаю у старвагене, розглядаючи цю фотку», — написала вона.

Іншими словами, зараз Леся знаходиться у фургоні, яким телеведучі їздять на зйомки передач, і мріє знову опинитися на борту яхти десь у південних та теплих морях.

На знімках Леся стоїть у «традиційній» мініспідниці, облягаючому топі та майці, і замріяно дивиться вдалину.

Шанувальникам дівчини знімок явно припав до душі, про що вони поспішили написати у коментарях. Фанати чекають від Лесі нових цікавих сюжетів у новому сезоні.

Нагадаємо, днями Леся жорстко відповіла на критику Олексія Дурнєва на свою адресу.

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