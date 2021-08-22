«Приваблива морячка»: Нікітюк в облягаючий майці покрасувалася на борту яхти у променях заходу
Популярна й амбітна українська телеведуча Леся Нікітюк любить радувати шанувальників в Instagram романтичними фото зі своїх подорожей та бізнес-поїздок.
Кілька годин тому вона виклала світлини, зроблені, очевидно, під час відпустки, про що свідчить підпис до посту.
«В даний момент, захід сонця зустрічаю у старвагене, розглядаючи цю фотку», — написала вона.
Іншими словами, зараз Леся знаходиться у фургоні, яким телеведучі їздять на зйомки передач, і мріє знову опинитися на борту яхти десь у південних та теплих морях.
На знімках Леся стоїть у «традиційній» мініспідниці, облягаючому топі та майці, і замріяно дивиться вдалину.
Шанувальникам дівчини знімок явно припав до душі, про що вони поспішили написати у коментарях. Фанати чекають від Лесі нових цікавих сюжетів у новому сезоні.
Нагадаємо, днями Леся жорстко відповіла на критику Олексія Дурнєва на свою адресу.182
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