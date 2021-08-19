Тицьнула обличчям у «пілотку провідниці»: Нікітюк в образі Вєрки Сердючки майстерно відповіла на звинувачення Дурнєва

Українська телеведуча Леся Нікітюк, яка намагалася познайомитися з Роналду, вирішила «спуститися на грішну землю» й звернути увагу на своїх земляків, зокрема, на колегу Олексія Дурнєва. Йому вона навіть присвятила цілий допис в Instagram.

У ньому Леся, зокрема, розмістила фрагмент, в якому ведучий говорить, що з ростом 1,83 см «їй тільки на залізниці працювати» та «що всі красиві жінки — не високі».

Але що може бути образливіше таких слів для дівчини, яка пишається своїм феноменальним ростом та довгими ногами?

Тому Нікітюк відразу ж поспішила з відповіддю кривдникові.

«Я думала, що ми давним-давно живемо в толерантному суспільстві, у якому не з руки ображати людей через вагу, ріст, колір шкіри! Але серед нас, на жаль, людина, яка у своїх відео не називає моє ім'я, закриває мою особу… Але зараз він перейшов усі межі. Опущуся на секунду до твого рівня гумору і скажу так, щоб тобі було зрозуміло: «Ти зі своїм ростом бачив тільки пілотку провідниці!» — написала Нікітюк.

Крім того, вона записала смішне відео, в якому постала в образі провідниці.

«Провідниця Леся Іванівна Нікітюк, поїзд номер 1340 Київ-Лисичанськ. Проходимо, ліжко міняємо, чай розносимо. З дитинства змушена працювати на залізниці, оскільки ростом вище 180 і, відповідно, не красива. Але радує той факт, що я тут не одна. Зі мною мої подруги, мої колеги, від слова „колія“, я передаю їм привіт. Маша Єфросиніна — 12 вагон, Катерина Осадча — 16 вагон, Олі Полякової сьогодні нема на зміні, привіт», — говорить у відео Нікітюк.

Таким чином Леся, очевидно, дала зрозуміти, що «не ріст прикрашає людину, а її розумові здібності». Втім, можливо, телеведуча вклала у відео якийсь особливий, відомий тільки їй та Олексію сенс.

Нагадаємо, нещодавно Лесю Іванівну звинуватили у фотошопі. У мережі розкритикували її сміливі фото з відпочинку. Сама ж Леся вважає, що вона гідна тусовки Кім Кардашьян.

ПФото Instagram / lesia_nikituk

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