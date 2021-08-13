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«А про груди забула»: Никитюк викрили в жорсткому фотошопі «під Кардашьян»

16:07 13 серпня 2021
Леся Никитюк

Українська телеведуча Леся Никитюк, яка нещодавно прилетіла на Мадейру познайомитися з Роналду, опублікувала в своєму Instagram нові фото з відпочинку — вони викликали неоднозначну реакцію в соцмережі.

«Є три речі, які ви повинні зробити сьогодні обов'язково: 1. Прокинутися 2. Заробити грошей на Мадейру! 3. Вибрати Лесі фотку: 1,2,3,4?», — написала Никитюк.

Але багато користувачів звернули увагу на схожість нового образу Лесі з американською зіркою Кім Кардашьян і стверджують, що вона домоглася цього завдяки фотошопу.

Фоловери пишуть: «На останній фотошоп», «Боже, що з твоєю попкою?! Кім Кардашьян починає нервувати, викликайте страхову! Потрібна страховка на мільйон, як у Лопес!», «А про груди забула».

Як повідомлялося раніше, Леся Никитюк вважає, що вона гідна тусовки Кім Кардашьян.

Фото з Instagram lesia_nikituk

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