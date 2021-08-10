26.69 / 26.90 31.28 / 31.64
Київ: +26
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Нафарбувалася, стою і чекаю»: Нікітюк у сукні, як у Ребрик, прилетіла на Мадейру знайомитися з Роналду

10:00 10 серпня 2021
Леся Никитюк

Леся Нікітюк, яка нещодавно побувала у Чорногорії і принагідно «прикупила» готель, відправилася на Мадейру, де, як стверджує телеведуча, «при повному параді» чекає зустрічі з відомим футболістом Кріштіану Роналду. До речі у спортсмена квартира на Мадейрі, в яку минулого рокуі забрався невідомий, запозичивший у нього ігрову футболку «Ювентусу» з автографом зірки футболу, а також кілька дрібних предметів.

«Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі та прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалася, стою і чекаю», — жартує телеведуча в Instagram. Для фотосесії вона вибрала зелену сукню на бретельках, а волосся зібрала у хвіст.

Фоловери Нікітюк жваво відреагували на її новий пост. Одні писали, що це футболіст має чекати телеведучу, а не вона його. Інші дорікнули їй на те, що Леся Іванівна одягла сукню, як у її колеги — Лілії Ребрик.

Раніше телеведуча дивувалася, чому це вона до цього часу не у тусовці Кім Кардаш'ян. Адже вона, як і американська зірка, любить хінкалі та латекс.

Фото Лесі Нікітюк із соціальних мереж.

480

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ

Українцям пояснили, як потрібно платити за газ з 9 серпня

Кирилівка після дощу

У затопленій Кирилівці провели свою «Олімпіаду»: в мережі сміються

електрика

Спірне рішення: в Кабміні придумали, як знизити тарифи на електрику

кирилівка

«Купаються лише відчайдухи»: розчаровані туристи діляться враженнями про відпочинок в Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.