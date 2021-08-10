«Нафарбувалася, стою і чекаю»: Нікітюк у сукні, як у Ребрик, прилетіла на Мадейру знайомитися з Роналду

Леся Нікітюк, яка нещодавно побувала у Чорногорії і принагідно «прикупила» готель, відправилася на Мадейру, де, як стверджує телеведуча, «при повному параді» чекає зустрічі з відомим футболістом Кріштіану Роналду. До речі у спортсмена квартира на Мадейрі, в яку минулого рокуі забрався невідомий, запозичивший у нього ігрову футболку «Ювентусу» з автографом зірки футболу, а також кілька дрібних предметів.

«Як тільки я дізналася, що Кріштіану Роналду днями буде на Мадейрі, за годину зібрала речі та прилетіла сюди. Одягла сукню, нафарбувалася, стою і чекаю», — жартує телеведуча в Instagram. Для фотосесії вона вибрала зелену сукню на бретельках, а волосся зібрала у хвіст.

Фоловери Нікітюк жваво відреагували на її новий пост. Одні писали, що це футболіст має чекати телеведучу, а не вона його. Інші дорікнули їй на те, що Леся Іванівна одягла сукню, як у її колеги — Лілії Ребрик.

Раніше телеведуча дивувалася, чому це вона до цього часу не у тусовці Кім Кардаш'ян. Адже вона, як і американська зірка, любить хінкалі та латекс.

Фото Лесі Нікітюк із соціальних мереж.

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