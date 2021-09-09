26.67 / 26.86 31.41 / 31.75
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Недовго думаючи штовхнула у відповідь: Леся Нікітюк влаштувала «бійку» на концерті «Мумій Троля»

21:08 9 вересня 2021
Леся

Ведуча та блогер Леся Нікітюк встигає не тільки спілкуватися у соцмережі зі знаменитостями, але й не пропускає виступи деяких зірок.

Днями в одному із заміських комплексів під Києвом пройшов концерт легендарної групи «Мумій Троль», яка після тривалої перерви дала 6 концертів в Україні.

Леся Нікітюк, яка була на шоу, залишилася дуже задоволена, про що написала в stories в Instаgram.

У цей вечір шанувальники «Мумій Троль» підспівували рядки головних хітів — «Улетай», «Владивосток 2000», «Невеста», «По любви», «Фантастика», «Медведица» і навіть відносно нового «Кутить», який Ілля Лагутенко записав спільно з реп-виконавцем Скріптонітом.


Крім Лесі, на концерті були Анна Добриднєва, Алла Костромічова, Анатолій Анатоліч і Юла, Дмитро Борисов та інші знаменитості.

Але навіть в такій славній компанії Леся змогла виділитися: дівчина затіяла невелику бійку зі своєю фанаткою. За словами телеведучої, та була напідпитку й штовхнула її.


Але Леся Іванівна не дала себе в образу: вона відштовхнула хамку та гордо пішла. На щастя, обидві дівчини залишилися цілі, здорові й неушкоджені.


Раніше Леся різко приструнила свого колегу Олексія Дурнєва, який критикував її за високий ріст та довгі ноги.

фото https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Трудова книжка

Хочеться на пенсію, а трудового стажу не вистачає: що робити в цьому випадку

Пугачова і Краснов

Пугачова у сльозах помолилася біля труни: в Москві прощаються з Борисом Красновим

паспорт і гроші

Щорічна індексація пенсій: в Раді прийняли важливе для багатьох українців рішення

Алла Пугачова

«Всіх затьмарила»: в мережі обговорюють новий образ Пугачової, котра стала блондинкою

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.