Недовго думаючи штовхнула у відповідь: Леся Нікітюк влаштувала «бійку» на концерті «Мумій Троля»

Ведуча та блогер Леся Нікітюк встигає не тільки спілкуватися у соцмережі зі знаменитостями, але й не пропускає виступи деяких зірок.



Днями в одному із заміських комплексів під Києвом пройшов концерт легендарної групи «Мумій Троль», яка після тривалої перерви дала 6 концертів в Україні.

Леся Нікітюк, яка була на шоу, залишилася дуже задоволена, про що написала в stories в Instаgram.



У цей вечір шанувальники «Мумій Троль» підспівували рядки головних хітів — «Улетай», «Владивосток 2000», «Невеста», «По любви», «Фантастика», «Медведица» і навіть відносно нового «Кутить», який Ілля Лагутенко записав спільно з реп-виконавцем Скріптонітом.

Крім Лесі, на концерті були Анна Добриднєва, Алла Костромічова, Анатолій Анатоліч і Юла, Дмитро Борисов та інші знаменитості.



Але навіть в такій славній компанії Леся змогла виділитися: дівчина затіяла невелику бійку зі своєю фанаткою. За словами телеведучої, та була напідпитку й штовхнула її.

Але Леся Іванівна не дала себе в образу: вона відштовхнула хамку та гордо пішла. На щастя, обидві дівчини залишилися цілі, здорові й неушкоджені.

Раніше Леся різко приструнила свого колегу Олексія Дурнєва, який критикував її за високий ріст та довгі ноги.



фото https://www.instagram.com/lesia_nikituk/

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