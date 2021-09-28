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Шоу-бізнес

«Було дуже боляче»: Андре Тан пересадив волосся на голові

11:16 28 вересня 2021
Андре Тан

Відомий український дизайнер Андре Тан, який випустив до 30-річчя Незалежності України колекцію вишиванок з унікальним решетилівським орнаментом, пересадив волосся на голові. Складну операцію він провів в турецькій клініці.

За словами дизайнера, він почав втрачати волосся в 23 роки. Спочатку з'явилися залисини, з часом волосся ставало все менше і менше. Дизайнер застосовував різні засоби, вдавався до процедури припікання азотом. Але це давало лише короткочасний ефект.

Пошуки рішення проблеми привели Андре Тана в Туреччину. Там йому провели складну операцію з пересадки волосся. За словами дизайнера, ця процедура досить болюча. Відходив від неї приблизно три місяці.

«Якби я знав, що це буде так боляче і так важко, я б ніколи в житті на це не підписався. Тому що, по-перше, дев'ять годин йшла операція. По-друге, це дуже боляче, коли відходить наркоз. Я просто настільки набряк, що мій організм відреагував саме ось так. Я був схожий на сильно-сильно-сильно питущого чоловіка», — розповів Андре Тан програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Раніше дизайнер розповів, як пережив банкрутство і врятував свій бізнес в умовах пандемії.

фото Instagram.com/andre_tan_official

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