Олег Скрипка: «Подорожі перетворюються на серйозний квест»

Світ змінюється щомиті. Так було до пандемії, так буде й після. І ми змінюємося разом зі світом. І було б дуже дивно, якби відбувалося інакше. А ще треба пам'ятати слова Стіва Джобса: «Часу нам відведено не так вже й багато, щоб його витрачати, намагаючись прожити чиєсь чуже життя. Не довіряйте догмам: не можна жити, спираючись тільки на те, що придумали інші. В жодному разі чужі думки не повинні заглушити ваш власний внутрішній голос. І найголовніше — наберіться мужності, щоб слідувати покликам власного серця та своєї інтуїції». «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше про нові реалії життя розповіли Еліна Світоліна, Андрій Курков, Ольга Сумська, Остап Ступка, Ніна Матвієнко, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Андре Тан, Дмитро Борисов, Євген Клопотенко… Сьогодні наш гість — відомий український співак, композитор та продюсер Олег Скрипка.

«Мій новий проєкт — винні музичні дегустації»

— Олегу, як пандемія вплинула на ваші життя та творчість?

— Літо виявилось гарячим, як ніколи. Такого активного, як у цьому році, в мене ще не було. Фестивалі, концерти… Зробили вечір романсів у палаці Уварових — камерний та вишуканий. Я переклав романс П'єра Терещенка з французької мови на українську. Це була прем'єра. На вечорі були присутні нащадки відомої сім'ї меценатів. Що ще? Постійно йде процес написання пісень. Під час пандемії з'явилось більше часу на студійну роботу.

— Ваш новий хіт — пісня «Хвиля». Море, пальми… А як ви відпочили цього літа?

— Планував поїхати з родиною до Хорватії, але не знайшлося часу — всі дні були розписані. Ще один мій новий проєкт — винні музичні дегустації. У невеликому закладі збираються люди й дегустують моє авторське вино під музику. Коли був локдаун, ми робили це у форматі онлайн. Розсилали людям вино, і вони дегустували його — кожен у себе вдома. При цьому ми співали та спілкувалися онлайн.

— Що вас надихнуло зайнятися виноробством?

— Перш за все у мене була амбіція — переконати українців, що в Україні можуть бути і є хороші вина.

Олег Скрипка: “Перш за все у мене була амбіція — переконати українців, що в Україні можуть бути і є хороші вина” (фото з альбому Олега Скрипки)

«Я новатор, й це моя функція — створювати нове й давати людям»

— Чим особливі ваші напої?

— Це сухі білі, рожеві та червоні вина з закарпатського винограду. Сорти іноземні — піно нуар та трамінер. І технології ми застосовуємо французькі. Наприклад, коли виноград ще зелений, з куща зрізається дві третини грон. Таким чином ті, що залишаються, отримують всі сили та соки рослини. Потім ці грона знімаються, ягоди розтрощуються. Сік, що тече з них самостоком, найякісніший. З нього й виготовляється вино. У його виробництві використовуємо французькі дріжджі. Між іншим, надихнув мене зайнятися виноробством П'єр Рішар. Я часто їжджу до нього на шато. Мені дуже подобаються його вина. Саме у нього на виробництві я поспілкувався з технологами. Вони мені підказали, які дріжджі треба брати. Взагалі цікаво ось що: виявляється сьогодні французи більше заробляють на продажу технологій виробництва вина, ніж самого вина. А наскільки технології важливі, покажу на прикладі. Я вже четвертий рік займаюсь вином. 2018-й та 2019 роки виявилися дуже сприятливими для його виробництва. Сонце зумовило такі цукри, що вино було просто любо-дорого робити. 2020 рік, як у всьому, у виноробстві виявився складним, було мало сонця. Але за рахунок технологій ми й у 2020 році зробили добрі вина.

Зайнятися виноробством Олега Скрипку, за його словами, надихнув П’єр Рішар (фото з альбому Олега Скрипки)

— А нинішній рік сприятливий?

— Цього року урожай — просто люкс!

— Ще один ваш незвичайний проєкт — рок-медитації «Вайб душі з Олегом Скрипкою». Що вони собою являють?

— Вайб — сьогодні трендове слово. Означає воно «вібрації». Ось ми з вами спілкуємося зараз — і у нас гарна бесіда. Ми на одному з вами вайбі, тобто на одній вібрації. Вайб душі для людини дуже важливий. Коли починаєш себе чути, йдеш за покликом душі. Так от, нещодавно я створив духовну практику, поєднавши медитацію та рок-концерт. Вона допомагає досягти вайбу душі.

— Ви новатор!

— До речі, це показав й психологічний аналіз «Дизайн людини», який я нещодавно пройшов. Я новатор, й це моя функція — створювати нове й давати людям. Наприклад, тепер українська висока кухня — мегатренд. Коли ми починали з Дмитром Борисовим, хотіли довести, що це не тільки вареники та галушки. Й, думаю, нам це вдалося.

— Сто відсотків! Цьогоріч гурту «Воплі Відоплясова» виповнюється 35 років. Як будете святкувати цю дату?

— Спочатку камерно, а ще плануємо — у Палаці Спорту. Поки не знаємо коли, але точно зробимо мегаквартирник, куди запросимо наших фанатів. Хочемо підтягнути й молодь, яка буде співати пісні «ВВ» й щось своє. Адже перспективна молодь творитиме тренди майбутнього.

— Правда, що Артем Пивоваров готує свою інтерпретацію вашої відомої пісні «День народження»?

— Його студія працює над цим. Мені дуже подобається те, що робить Артем та його команда. До речі, нещодавно ми заспівали разом романс на слова Вінграновського. На текст поета ми написали дві мелодії: Артем — свою, я — свою. І все це об'єднали в одній пісні.

«Наше життя буде частково в онлайні — це однозначно»

— Як вважаєте, чи зміниться світ після пандемії?

— Очевидна тенденція: все більше ми йдемо у діджитал. Наше життя буде частково в онлайні — це однозначно, тому сьогодні важливо засвоювати все, що пов'язане з діджитал.

— Що чекає у нових реаліях шоу-бізнес?

— Якщо артист хоче, щоб про нього почули, дізналися, він не зможе це зробити без світу цифрових технологій. Необхідно створювати контент, який буде цікавий глядачу та слухачу. І це не завтрашній день, а вже сьогодення.

— Ви з оптимізмом дивитесь у майбутнє?

— Майбутнє завжди оптимістичне, якщо ти на хвилі й рухаєшся вперед. Передбачити нічого не можна, просто треба робити те, що вам подобається сьогодні. Знаєте, мій чотирнадцятирічний син співає. І колись у мене була мрія, щоб він вивчив репертуар «ВВ» і виконував. Але… йому подобається створювати свою музику. Й вона класна! Він відчуває сьогоднішні вайби. Та вже написав три альбоми! Нещодавно почали потихеньку знімати кліпи. Можливо, я буду продюсером сина чи він мене буде «підтягувати» під свої виступи.

Олег Скрипка: “Майбутнє завжди оптимістичне, якщо ти на хвилі й рухаєшся вперед” (фото з альбому Олега Скрипки. Автор - Марина Гладка)

— Як вважаєте, чи зможемо ми подорожувати, як раніше? Ця тема зараз хвилює багатьох.

— Подорожі перетворюються на дуже серйозний квест. Особливо, коли летиш з пересадками. Всюди свої правила, які постійно змінюються. Подорожувати стає складно. Треба бути людиною дуже стресостійкою.

— Що мають зрозуміти люди у результаті пандемії?

— Треба створювати навколо себе добре оточення. Ми ж хочемо їздити хорошими дорогами, їсти якісні продукти, щоб навкруги було чисто, охайно… Хочеться, щоб все українське було якісним. Треба рухатися у цьому напрямку — і все буде добре.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» у наш непростий час?

— Бажаю всім хорошого здоров'я. Треба пам'ятати, що воно залежить від нашого внутрішнього стану та імунітету. Людині потрібні правильні думки, здорове харчування, а також самореалізація і соціальне спілкування. І ще: тримайте у житті баланс. Не треба ніколи вдаватися у крайнощі. Мої спостереження: у першу чергу ковідом захворіли ті, хто параноїдально боялися його, й ті, хто говорив, що коронавірусу не існує. У всьому керуйтесь здоровим глуздом!

Раніше Олег Скрипка, який відзначив у травні 57-й день народження, розкрив секрет сімейного щастя.

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