«Улаштувала трохи пожежі»: Мішель Андраде засвітилася в Playboy

Популярна співачка Мішель Андраде, яка стала ведучою «Орла і Решки», зважилася на відверту фотосесію для української версії чоловічого журналу Playboy. Пікантними світлинами зірка поділилася на своїй сторінці в Інстаграм.

«Чому б не влаштувати трохи пожежі?! Обожнюю цю Playboy фотосесію! Обожнюю дівчат, з яким пощастило попрацювати … І так! Це для Playboy», — написала під гарячими фото 24-річна Андраде.

На одному з кадрів Мішель оголила груди.

У коментарях під фото дійсно розгорілася пожежа. Відверті кадри Мішель оцінили Женя Кот, Дар'я Квіткова, залишивши компліменти. А ось хореограф Ілона Гвоздьова порахувала фотосет гарячим, але задалася питанням: «Навіщо?». Її підтримали багато фоловерів.

Раніше у відвертій фотосесії в образі спокусливої фехтувальниці для Playboy знялася епатажна MARUV. Їй до хейту не звикати.

фото Instagram.com/mishvirmish

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