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Шоу-бізнес

«Просто крашиха»: MARUV знялася для обкладинки російського Playboy

22:21 21 вересня 2021
MARUV

Скандальна українська співачка MARUV, яка нещодавно замислилася про появу спадкоємця, очевидно, поки вирішила не зраджувати собі та продовжує робити ставку на епатаж.

Виконавиця з'явилася на обкладинці осіннього випуску російського чоловічого журналу Playboy. Про це вона повідомила в Instagram.

«Attention! Невеликий сюрпрайз! Марув Борисівна на обкладинці», — підписала вона пост під фото в образі фехтувальниці.

На знімку співачка повністю оголена, при цьому її інтимні місця прикриті якоюсь подобою «одягу» з латексу у вигляді сіточки.

«MARUV завдає удар з близької відстані», — свідчить напис на фото.

Співачка повідомила, що над зйомкою працювала українська команда: стиліст Яна Чаплигіна та фотограф Олена Гелета.

Шанувальники трохи пожартували над співачкою, яка незвично представила себе, але в цілому з ентузіазмом сприйняли появу її на обкладинці.

Нагадаємо, нещодавно співачка випустила новий кліп, який вразив своєю відвертістю навіть її захисників.

У дуже відвертому вбранні MARUV з'явилася на відкритті конкурсі «Нова хвиля» в Сочі. Чорна спідня білизна, корсет та фата просто приголомшили навіть Філіпа Кіркорова, який сам частенько шокує публіку.

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