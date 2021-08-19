В образі грецької богині: 74-річна Софія Ротару виступила на відкритті «Нової хвилі»

Перед концертом на День Незалежності України народна артистка Софія Ротару вирішила взяти участь у церемонії відкриття конкурсу «Нова хвиля» в Сочі, попри обурення багатьох українців.

Як пише «Стархит», на сцені в Олімпійському парку співачка з'явилася у довгій плісированій сукні перлового кольору, яка ефектно майоріла на вітрі. Талію підкреслював золотистий пасок. Образ доповнили нюдовий макіяж та об'ємна зачіска.

На сцені Софія Михайлівна виступала з колективом танцюристів. Вона вільно рухалася по сцені й виконала кілька хітів.

Дивлячись на Ротару, важко було повірити, що їй 74 роки.

Артистка зірвала овації глядачів. Ведучі Андрій Малахов та Лера Кудрявцева обдарували її компліментами.

«Браво», — крикнула Лера.

Шанувальники теж захопилися не лише виступом артистки, але й тим, як вона виглядає у такий зрілому віці. «Така красуня», «Вона завжди радує», «Наряд незрівнянний», «Біла лебідь», — стали писати користувачі мережі.

Також на червоній килимовій доріжці відзначилася ще одна українка — ексцентрична MARUV. Вона вибрала для конкурсу образ по-справжньому фатальної жінки: чорну спідню білизну, корсет та фату. Навіть Філіп Кіркоров не втримався, щоб не схопити її за пікантні частини тіла.

Нагадаємо, нещодавно Ротару разом з родиною відпочивала в Італії і теж демонструвала прекрасну форму.

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