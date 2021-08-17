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Захопилася навіть Пугачова: Софія Ротару у чорній сукні-вишиванці прогулялася вулицями Італії

10:03 17 серпня 2021
Ротару

Популярна українська співачка Софія Ротару, яка відзначила 7 серпня свій день народження, продовжує насолоджуватися відпочинком в Італії в компанії сина Руслана, невістки Світлани та внучки Соні. У своєму акаунті в Instagram артистка показала епізод з прогулянки по вулицях Тоскани.

Для походу по місту Ротару вибрала чорну сукню-вишиванку, в якій сфотографувалася на лавці на фоні яскравого панно.

Опубліковані в її мікроблозі світлини привернула увагу численних шанувальників зірки. Серед перших відгукнулися родичі співачки: син Руслан, онуки та невістка. І, як не дивно, Алла Борисівна Пугачова.

Очевидно, Примадонна не змогла не оцінити гідно образ своєї колежанки, ще раз показавши, що ворожнеча, яку приписували двом легендарним співачкам — всього лише плітки.

Алла Пугачова залишила у коментарях смайлик з піднятою для привітання рукою — «помахала» колезі.

Нагадаємо, нещодавно Примадонна звернула увагу на нову пісню Софії Ротару. Тоді співачка серед численних зірок поставила смайлик у вигляді піднятого догори великого пальця під уривком з композиції «Крижані дощі».

Фото Instagram / sofiarotaru. official

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