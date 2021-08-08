Пугачова і Басков у захваті: Софія Ротару подарувала шанувальникам на свій день народження новий хіт

Українська співачка Софія Ротару, яка відзначила вчора, 7 серпня, 74-річчя, продовжує захоплювати шанувальників не тільки своєю зовнішністю, а й творчістю.

Так, в Мережі з'явився її новий хіт «Крижані дощі».

Поки що у вигляді маленького фрагмента, який співачка розмістила в своєму Instagram.

У підписі до посту Софія Михайлівна відзначила, що нова пісня з'явиться на всіх цифрових майданчиках. Вона запропонувала користувачам мережі її послухати і написати в коментарях, що вони думають про новинку.

Першою поставила свій лайк відома колега-суперниця Софії Ротару Алла Пугачова.

Також з радістю відреагували на нову пісню син Софії Ротару і її невістка, і велика кількість фанатів. І навіть включений в базу сайту «Миротворець» Микола Басков.

«З прем'єрою! Ви наша Гордість», «Софія Михайлівна це неймовірна пісня!», «Пісня зачепила всі струни серця! До мурашок в кожній клітинці тіла», — пишуть в коментарях.

Крім того, всі коментатори хвалять молодий вид артистки, відзначаючи, що вона виглядає набагато молодше за свої 74 років.

Нагадаємо, раніше концертний директор Софії Ротару Сергій Лавров розкрив секрет її приголомшливого зовнішнього вигляду.

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