У колі рідних і найближчих: Софія Ротару показала, як відзначала день народження в Італії

У суботу, 7 серпня, легендарна українська співачка Софія Ротару святкує день народження: зірці виповнилося 74 роки.



Про те, як проходило святкування, іменинниця показала в сторіс свого Instagram.

«Кращий день!» — підписала Софія Михайлівна своє свіже відео з велосипедом і кошиком квітів.

Як видно на роликах, співачка святкує день народження в колі рідних і близьких людей - сина Анатолія Євдокименка, його дружини Світлани та дочки Сонечки.

Судячи з геолокації, сім'я возз'єдналася в італійському Форте-дей-Мармі.

Святковий обід проходив за красиво оформленим столом в оточенні чудової середземноморської природи.

Нагадаємо, фоловерів здивувало привітання, яке опублікувала Надія Бабкіна.

Фото: Instagram sofiarotaru. official

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