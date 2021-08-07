У колі рідних і найближчих: Софія Ротару показала, як відзначала день народження в Італії
У суботу, 7 серпня, легендарна українська співачка Софія Ротару святкує день народження: зірці виповнилося 74 роки.
Про те, як проходило святкування, іменинниця показала в сторіс свого Instagram.
«Кращий день!» — підписала Софія Михайлівна своє свіже відео з велосипедом і кошиком квітів.
Як видно на роликах, співачка святкує день народження в колі рідних і близьких людей - сина Анатолія Євдокименка, його дружини Світлани та дочки Сонечки.
Судячи з геолокації, сім'я возз'єдналася в італійському Форте-дей-Мармі.
Святковий обід проходив за красиво оформленим столом в оточенні чудової середземноморської природи.
Нагадаємо, фоловерів здивувало привітання, яке опублікувала Надія Бабкіна.
Фото: Instagram sofiarotaru. official160
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