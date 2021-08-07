«Люблю тебе більше життя»: Руслан Євдокименко зворушливо привітав Софію Ротару з днем народження

Знаменита українська співачка Софія Ротару святкує день народження — 7 серпня їй виповнилося 74 роки. Одним з перших її привітав син, Руслан Євдокименко.

«З Днем народження мама! Будь здорова і щаслива! Люблю тебе більше життя!», — написав 50-річний продюсер.

З геолокації знімка зрозуміло, що співачка відпочиває з сім'єю в Італії.

У коментарях до посту вже відзначилися композитор Руслан Квінта та російський співак Микола Басков.

Сама співачка в stories поділилася знімком, на якому показала наряд для свята — ним виявилася стилізована вишиванка.

«Щасливий день», — свідчить підпис під фото.

Нагадаємо, вже скоро співачка візьме участь в концерті до Дня Незалежності в Києві, проте цим виявилися задоволені не всі .

Фото instagram.com/sofiarotaru.official/

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