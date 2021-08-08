Помічник розкрив правду щодо силіконової маски Софії Ротару

Легендарна співачка Софія Ротару відзначила своє 74-річчя в Італії. До неї приїхали син Руслан Євдокименко з дружиною та онучка Софія-молодша, яка є моделлю й живе в США. Вранці співачка була одягнена в біле плаття та навіть зробила невелику прогулянку на велосипеді. Потім на веранді був накритий шикарний ланч з круасанами.

А от увечері Софія Михайлівна переодяглася в чорне плаття-вишиванку з рожевим візерунком. Вони пройшлися по місту Пьетрасанта, Тоскана. Внучка зірки була одягнена в шорти-бермуди та кроп-топ. Потім вони заглянули в ресторан, де влаштували застілля. Ротару задула свічку на торті.

Шанувальники захопилися сімейними кадрами. Багато з них в черговий раз здивувалися тому, як молодо виглядає іменинниця.

При цьому фоловери відзначили, що навіть в такому віці виконавиця хіта «Хуторянка» виглядає просто приголомшливо. Тим часом, в мережі поширюються різні чутки щодо того, як Софії Михайлівні вдається підтримувати молодість. Хтось говорить про вставні зуби та числені пластичні операції, інші ж стверджують, що Ротару використовує силіконову маску, яка повністю покриває обличчя та приховує зморшки.

Напередодні журналісти попросили прокоментувати ці слова концертного директора артистки Сергія Лаврова, пише КП.

«Вона, звичайно, дуже красива. І коли в інтернеті пишуть, що Ротару використовує силіконову маску, я завжди сміюся. Вона навіть гримується мінімально. Софія Михайлівна, як і будь-яка артистка, не може собі дозволити їсти все, що вона хоче. Перед зйомками вона їде на детокс, на чистку організму. Найчастіше це якийсь готель, де вона голодує або харчується, підраховуючи калорії. Дієтологів у неї немає, вона їсть домашні яйця, овочі зі свого городу», — пояснив Лавров.

А чутки щодо «силіконової маски», за його словами — повна нісенітниця.

Що стосується здоров'я Ротару, то за цим стежить її син Руслан. До речі, ось уже кілька років Софія Михайлівна тримається в одній вазі. Лавров жартує, що час над його начальницею не владний, і навіть в 74 роки вона продовжує залишатися красивою та елегантною. Що ж стосується хвилюючого багатьох питання про гастролі, то тут все не так оптимістично. Хоч пандемія потихеньку йде на спад, роботи в артистів менше, ніж хотілося б.

«Поки незрозуміло, що буде з гастролями. І це стосується всіх артистів. Народ зараз неохоче купує квитки через ковід. Але у Софії Михайлівни завжди були високі гонорари, у неї все добре. Як би не говорили, що вони не конкурували з Аллою Борисівною, але конкуренція все-таки була. Директори завжди намагалися розвести їх по гастролях, щоб їхні концерти не йшли один за одним», — додав Сергій Лавров.

Нагадаємо, Надія Бабкіна привітала Софію Ротару з днем народження відверто невдалим фото.

Фото: Instagram iamsofiaeve

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