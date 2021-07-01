«Із слабкими нервами не дивитися»: MARUV випустила новий провокаційний кліп

Епатажна співачка MARUV, яку розкритикували за попереднє гаряче відео, виступила новий провокаційний кліп на пісню Candy Shop. До речі, пісня з такою ж назвою є в репертуарі американського репера 50 Cent.

Також в кліпі помітили кадри, як і в кліпі Майлі Сайрус Wrecking Ball, де вона катається на величезній кулі.

У кліпі MARUV з танцівницями у відвертих латексних костюмах катаються на величезних кулях, демонструючи сексуальні рухи. У фіналі навколо них обвивається величезний червоний черв'як, якого облизує MARUV.

«Із слабкими нервами і недовірливим не дивитися!», — так підписала анонс відео співачка.

Підписники співачки в Інстаграм, схоже, трохи в шоці від відвертих сцен. Кліп називають вульгарним, таким, що викликає огиду.

«Походу якщо я і далі буду дивитися кліпи Maruv, то я стану натуралом». «Сцена з червоним черв'яком саме вульгарне, що я бачила у своєму житті». «Я обожнюю Maruv, вважаю, що вона дуже крута в своєму стилі, але саме ця робота викликала у мене огиду», — пишуть в коментарях.

Свій гарячий кліп представила і Тіна Кароль. Вона станцювала на роликах в ліфті.

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