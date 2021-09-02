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Шоу-бізнес

«Непередбачувана річ»: MARUV задумалася про дітей

20:48 2 вересня 2021
MARUV з чоловіком

Епатажна співачка MARUV, якій нерідко доводиться відбиватися від хейтерів, постала перед глядачами в зовсім незвичному для неї образі. У програмі «Зірковий шлях» MARUV зізналася, що з чоловіком Олександром думають про майбутнє поповнення у родині, але коли це станеться, не уточнила.

Сказала, що планувати щось в цій справі дуже важко.

«…це така річ дуже непередбачувана», — уточнила співачка.

Нагадаємо, у мережі часто критикують MARUV за її дуже провокаційний зовнішній вигляд та відверті сексуальні кліпи.

Співачка ж закликає поважати її працю та свободу самовираження. Вона також вважає, що її творчість не тільки засуджують, але нею також захоплюються.

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